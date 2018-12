Atlético-MG anuncia a contratação do lateral Guga, ex-Avaí

Sem saber se poderá contar com Marcos Rocha para a próxima temporada, o Atlético Mineiro decidiu reforçar a lateral direita. Nesta sexta-feira, o clube contratou Claudio Rodrigues Gomes, mais conhecido pelo apelido "Guga", que estava no Avaí. O jogador de 20 anos assinou contrato até o fim de 2023.

Trata-se do segundo reforço atleticano para 2019. O primeiro foi o experiente zagueiro Réver, confirmado na quinta. Desta vez, o Atlético optou por uma aposta jovem para a defesa. Guga foi revelado pelo Avaí e subiu para o time profissional somente nesta temporada.

Pelo time catarinense, foi eleito a revelação do Estadual e foi um dos destaques da boa campanha da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Ele marcou três gols e deu três passes para gol na trajetória que garantiu o Avaí novamente na primeira divisão do futebol nacional.

"Quando o meu empresário me falou sobre o interesse do Atlético, foi uma felicidade imensa na minha família, os meus pais vibraram muito. A gente sempre acompanhou o Atlético, desde aquela Libertadores que conseguiu o título, com Ronaldinho Gaúcho, a torcida, aquilo mexeu com todo mundo. Acho que o Brasil virou um pouco Atlético. Depois disso, tive um carinho muito grande por esse clube e, agora, poder vestir essa camisa, é um sonho se realizando", afirmou Guga, que tem o apelido em referência ao ex-tenista Gustavo Kuerten, pela semelhança do corte de cabelo.

Pelo Atlético, o maior desafio de Guga será disputar pela primeira vez a Copa Libertadores. O time mineiro vai iniciar sua participação na fase preliminar. "O sonho de todo jogador é disputar a Libertadores, então, estou ansioso para começar logo, jogar e, se Deus quiser, poder conquistar um título de Libertadores", comentou.

O lateral-direito será uma opção para o técnico Levir Culpi para a posição uma vez que o treinador ainda não sabe se poderá contar com Marcos Rocha. O jogador esteve emprestado ao Palmeiras neste ano e deve voltar ao clube mineiro, que pode negociá-lo em definitivo com o próprio Palmeiras. Seu futuro, contudo, ainda não foi definido.