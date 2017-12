Atlético-MG acerta renovação com Leonardo Silva até o fim do ano que vem

Líder e um dos principais ídolos do atual elenco, Leonardo Silva permanecerá no Atlético-MG por pelo menos mais um ano. Nesta segunda-feira, o clube confirmou o acerto com o experiente zagueiro, de 38 anos, para a renovação de seu contrato até dezembro de 2018.

Leonardo Silva tinha contrato com o Atlético-MG somente até o fim desta temporada. Apesar da idade avançada, o jogador já vinha conversando com o clube sobre a possibilidade de renová-lo. E com o término do Campeonato Brasileiro, o time alvinegro pôde confirmar o acerto.

A prorrogação do vínculo de Leonardo Silva já foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira. A renovação aconteceu apesar do ano abaixo da média para o zagueiro, que sofreu com problemas físicos e ficou de fora de boa parte dos jogos do Atlético-MG na temporada.

Leonardo Silva é um dos grandes ídolos da história recente do Atlético-MG e o zagueiro que mais gols marcou pelo clube, com 29. Herói do título da Libertadores de 2013, o jogador ainda tem no currículo as conquistas de três Campeonatos Mineiros, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana com a camisa do time.

MATHEUS MANCINI - Quem também chegou a um acordo para renovar o contrato com o Atlético-MG nesta segunda-feira foi o zagueiro Matheus Mancini. Filho do técnico Vágner Mancini, o jogador chegou ao clube no meio do ano e tinha vínculo até maio de 2020, mas prorrogou até o fim do mesmo ano.