Atlético marca no fim, empata com o Real e embola briga pela ponta no Espanhol

O Real Madrid foi superior durante boa parte dos 90 minutos, abriu o placar, mas bastou bobear uma vez diante do artilheiro Griezmann para que o Atlético de Madrid arrancasse o empate neste sábado. O 1 a 1 no Santiago Bernabéu foi muito lamentado pelo líder não só pelo domínio na partida, mas também porque embolou a briga pelo título do Campeonato Espanhol.

O Atlético segue longe da disputa, na terceira colocação, mas com 62 pontos, dez a menos que o Real Madrid. O time de Zinedine Zidane tem 72, somente três à frente do vice-líder Barcelona, o que deve apimentar ainda mais o clássico entre as equipes no próximo dia 23, justamente no Santiago Bernabéu.

Apesar da intensa briga pelo título espanhol, os rivais madrilenhos agora voltam as atenções para a Liga dos Campeões, que terá os jogos de ida das quartas de final disputados neste meio de semana. Na quarta-feira, o Real inicia a disputa com o Bayern de Munique fora de casa, enquanto o Atlético recebe o Leicester.

O JOGO - O Atlético chegou primeiro neste sábado, em cabeçada de Saúl Ñíguez aos três minutos, mas logo o Real tomou conta do campo de ataque e passou a dominar a partida. O time da casa apertava a marcação no meio e conseguia roubos de bola para iniciar jogadas fáceis a partir dali.

Foi assim que criou um grande momento aos 14 minutos. Casemiro pressionou a saída de bola adversária, roubou e tocou na esquerda para Cristiano Ronaldo. O português cortou para o meio e encheu o pé, mas Oblak caiu no canto para defender.

O Atlético tentava nos contra-ataques, mas era encurralado pelo Real, que fez Oblak trabalhar de novo aos 27, em chute forte de Benzema. Três minutos depois, o time da casa venceu o goleiro, mas aí parou em Savic. Após nova roubada de bola, Modric encontrou Cristiano Ronaldo pela direita. O português dominou e finalizou firme na saída de Oblak, mas o zagueiro apareceu em cima da linha e colocou a cabeça na bola para tirar o gol certo.

O Atlético devolveu na mesma moeda e quase marcou com Griezmann, que roubou a bola de Sergio Ramos e parou em boa defesa de Navas. Mas já no início da etapa final, o Real intensificou a pressão e cresceu na partida. Logo com um minuto, Ronaldo recebeu cruzamento de Marcelo e cabeceou rente à trave.

Aos dois, Carvajal cruzou da direita e Ronaldo deu ajeitada perfeita de cabeça para Benzema. Na pequena área, o francês finalizou, mas Oblak fez ótima defesa. A blitz dos donos da casa finalmente surtiu efeito aos seis, quando Kroos cobrou falta da direita e Pepe subiu para cabecear cruzado e abrir o placar.

Só então o Atlético deixou o campo de defesa e passou a tentar organizar jogadas. Assim, chegou em duas oportunidades seguidas. Aos 13, Saúl girou sobre a marcação e chutou em cima de Navas. Um minuto depois, Torres recebeu de Carrasco e ficou sozinho, mas finalizou mal, em cima do goleiro costa-riquenho.

O jogo perdeu em emoção, e o Real parecia controlá-lo, sem dar chances ao adversário. Mas bastou um vacilo da defesa para o Atlético chegar à igualdade. Aos 40, Correa recebeu na intermediária com certa liberdade e deu enfiada perfeita para Griezmann, que se jogou para bater na bola e vencer Navas.

