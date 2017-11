Atlético e Real empatam no clássico de Madri e se distanciam do líder Barcelona

Em jogo quente e movimentado, Atlético de Madrid e Real Madrid empataram sem gols o clássico da capital da Espanha e se afastaram ainda mais do líder Barcelona, que venceu o Leganés mais cedo por 3 a 0. O estádio Wanda Metropolitano, em Madri, inaugurado em setembro deste ano, recebeu o duelo pela primeira vez. A partida foi válida pela 12.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado não é considerado bom para nenhum dos dois, pois ambas as equipes somam agora 24 pontos - o Real Madrid está à frente, na terceira posição, por ter saldo de gols superior (13 a 10) - e veem a vantagem do Barcelona aumentar para 10 pontos. Além disso, o Valencia, vice-líder, ainda joga nesta rodada diante do Espanyol e pode abrir seis pontos dos times madrilenhos.

Na estreia do Wanda Metropolitano no clássico de Madri, o estádio esteve completamente lotado e os mais de 65 mil torcedores presentes viram um jogo quente, movimentado e brigado, especialmente no primeiro tempo, mas com poucas chances claras de gol. A melhor oportunidade de abrir o marcador foi do Real Madrid com o alemão Kroos, que foi travado pelo uruguaio Godín na hora do chute e viu a bola ir para fora.

Uma cena marcante envolveu o zagueiro espanhol Sérgio Ramos, do Real Madrid, que recebeu uma pancada no rosto e precisou voltar ao campo com uma proteção no nariz para tampar o sangramento.

Na etapa final, sem Sérgio Ramos, o jogo continuou brigado e quente, mas melhorou técnica e taticamente. Com mais posse de bola, os merengues assustaram com o craque português Cristiano Ronaldo, que apareceu mais e protagonizou dois lances perigosos. No primeiro, bateu à esquerda do gol de Oblak. No segundo, bateu falta perigosa defendida pelo goleiro do Atlético de Madrid.

Com a entrada de Fernando Torres, o Atlético de Madrid melhorou na partida e respondeu com Gameiro, que teve a melhor chance da partida. Ele recebeu livre na área e bateu por cima de Casilla, mas Varane tirou a bola quase em cima da linha e evitou o gol. No final, Cristiano Ronaldo criou mais uma chance, mas teve a sua finalização travada pela zaga adversária.

SEVILLA VENCE DE VIRADA - Mais cedo, o Sevilla derrotou o Celta por 2 a 1, de virada, e assumiu a provisória quinta colocação com 22 pontos, já que o Villarreal ainda encara o Athletic Bilbao neste domingo e retomará a posição perdida em caso de vitória. O time de Vigo, por sua vez, ocupa o 12.º lugar com 14 pontos, mas pode perder até quatro posições até o fim desta 13.ª rodada do Campeonato Espanhol.

Depois de sofrer o gol cedo, aos 12 minutos, marcado pelo argentino Maxi Lopez, o Sevilla virou a partida com gols do colombiano Muriel e do espanhol Nolito. Único brasileiro no elenco do time de Sevilha, o meia Paulo Henrique Ganso voltou a ser relacionado pelo técnico argentino Eduardo Berizzo, mas não entrou na partida e assistiu à vitória do banco de reservas.