Atlético de Madrid vence Granada com gol de Griezmann no fim

Coadjuvante na briga entre Barcelona, Real Madrid e Sevilla pelo título do Campeonato Espanhol nesta temporada, o Atlético de Madrid vai, ao menos, assegurando a quarta vaga destinada ao país na Liga dos Campeões da Europa. Neste sábado, o time cumpriu o seu papel ao superar o Granada por 1 a 0, fora de casa, pela 27ª rodada.

O resultado consolida o Atlético de Madrid em quarto lugar no Espanhol, com 52 pontos, quatro a mais do que a quinta colocada Real Sociedad, que ainda vai entrar em campo nesta rodada, e a oito do líder Barcelona, que jogará no domingo. Já o Granada abre a zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 19 pontos.

Mas embora tenha encarado um adversário modesto, o Atlético de Madrid teve dificuldades para arrancar a vitória fora de casa, tanto que o gol da vitória saiu apenas aos 39 minutos do segundo tempo, após o time desperdiçar várias oportunidades.

O gol foi marcado de cabeça pelo francês Antoine Griezmann, que superou o mexicano Guillermo Ochoa após cruzamento de Koke Resurrección. Foi o seu 13º gol no Campeonato Espanhol, o que o deixa em quinto lugar na lista de artilheiros do torneio. Depois, nos acréscimos, o Granada ficou com um jogador a menos após a expulsão de Mubarak Wakaso.

Também neste sábado, o Alavés superou o Málaga por 2 a 1, fora de casa, com gols de Zouhair Feddal e Edgar - Juan Carlos diminuiu para os mandantes. O Alavés é o décimo colocado do Campeonato Espanhol com 37 pontos, enquanto o Málaga é o 15º, com 26.

