Atlético de Madrid vence Getafe e se aproxima do vice-campeonato espanhol

O Atlético de Madrid bateu o Getafe por 1 a 0, fora de casa, tarde deste sábado, e se aproximou do vice-campeonato espanhol. Faltando apenas uma rodada para o fim da competição, a equipe do técnico Diego Simeone chegou aos 78 pontos, seis a mais do que o Real Madrid, terceiro colocado, que joga ainda neste sábado contra o Celta de Vigo.

O gol da vitória do Atlético foi marcado por Koke, aos 8 minutos do primeiro tempo. O goleiro Jan Oblak garantiu os três pontos ao pegar pênalti no fim do jogo, marcado por disputas fortes no meio-campo e poucas chances reais de gol.

Na última rodada do Campeonato Espanhol, dia 20 (domingo), o time do lateral brasileiro Filipe Luís pega o Eibar, que chegou aos 50 pontos, na nona posição, após vitória sobre o Las Palmas, por 1 a 0, em outro confronto já encerrado neste sábado.

Com a derrota, o Getafe viu a sua almejada conquista da vaga na Liga Europa ficar mais distante, pois tem 52 pontos, ocupa a oitava posição e ficou três atrás do Sevilla, que hoje fecha a zona de classificação para a competição continental e neste sábado empatou com o Betis por 2 a 2 no clássico de Sevilha.

Neste duelo, o Betis abriu o placar com um gol de Marc Bartra aos 5 minutos do primeiro tempo, mas o seu rival virou o jogo na etapa final com Wissam Ben Yedder e Simon Kjaer balançando as redes, aos 12 e aos 34 minutos. A virada, entretanto, durou pouco, pois o Bétis empatou logo em seguid, com Loren Moron, aos 36.

Em outro jogo encerrado há pouco neste sábado, o quarto colocado Valencia fez 1 a 0 no Girona, fora de casa, com um gol de Luciano Dario Vietto, e chegou aos 70 pontos na classificação. Já o Alavés superou o Athletic Bilbao por 3 a 1, em casa, enquanto o Villarreal venceu o Deportivo La Coruña por 4 a 2 como visitante.

Neste domingo, no fechamento da 37ª rodada do espanhol, o campeão Barcelona visita o Levante e o Espanyol recebe o já rebaixado Málaga.