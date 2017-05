Atlético de Madrid vence e fica perto de garantir vaga à fase de grupos da Liga

O Atlético de Madrid deu um importante passo para garantir a vaga para a fase de grupos da Liga dos Campeões ao derrotar o Eibar por 1 a 0, neste sábado, em casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol.

O time anfitrião foi a 74 pontos e abriu cinco de vantagem sobre o Sevilla, quarto colocado e que na sexta-feira empatou em 1 a 1 com a Real Sociedad. O Eibar está em oitavo, com 54 pontos.

O gol da vitória foi marcado por Saul Ñiguez, aos 24 minutos do segundo tempo. Diego Godín avançou pela esquerda, tocou para o meio, Torres deixou a bola passar e Saúl Ñíguez bateu colocado para garantir a vitória.

O time de Madrid ainda ficou com um jogador a menos nos minutos finais. Godín discutiu com Dani García e levou o cartão vermelho. O Eibar tentou aproveitar a vantagem numérico, encurralou o adversário, mas não conseguiu empatar.

Na penúltima rodada, o Atlético de Madrid visitará o Betis, dia 14, domingo. Antes, o time tem a dura missão de encarar o Real Madrid pela semifinal da Liga dos Campeões. Depois de perder o jogo de ida por 3 a 0, fora, o Atlético receberá a equipe de Cristiano Ronaldo na próxima quarta-feira, no estádio Vicente Calderón.

Pelo Espanhol, o Eibar receberá o Sporting Gijón, que também neste sábado venceu o Las Palmas por 1 a 0, em casa, com gol de Carlos Carmona. Mesmo com a vitória, o time anfitrião permaneceu na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 27 pontos. Os visitantes estão em 14º, com 39.

