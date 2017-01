Atlético de Madrid vence Betis e assegura permanência no 4º lugar do Espanhol

O Atlético de Madrid venceu o Betis por 1 a 0, neste sábado, em casa, e assegurou a sua permanência no quarto lugar do Campeonato Espanhol, agora com 34 pontos, até o final desta 18ª rodada da competição. Já a equipe de Sevilha estacionou na 14ª posição, com 21, quatro à frente do La Coruña, o 15º e que jogará ainda neste sábado pelo torneio nacional.

Essa foi a terceira vitória consecutiva do Atlético de Madrid, que assegurou o triunfo magro no estádio Vicente Calderón com um gol marcado pelo argentino Gaitán, já aos 8 minutos do primeiro tempo, mantendo a perseguição da equipe comandada pelo técnico Diego Simeone aos primeiros colocados - o Real Madrid é o líder isolado, com 40 pontos, enquanto o vice-líder é o Barcelona, com 38, e o Sevilla é o terceiro, com 36.

No lance do único gol do jogo, o croata Vrsaljko investiu pela direita e cruzou. A bola desviou na zaga e sobrou para Gaitán, que completou para as redes.

Depois de emplacar a terceira vitória seguida, o Atlético de Madrid voltará a campo pelo Campeonato Espanhol apenas no próximo dia 22, contra o Athletic Bilbao, fora de casa. No mesmo dia, o Betis recebe o Sporting Gijón em Sevilha.

Antes disso, o Atlético de Madrid jogará contra o Eibar, novamente em casa, na quinta-feira, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa do Rei. Já o Betis terá toda a próxima semana para se preparar para o próximo duelo do Espanhol, pois já foi eliminado desta edição da segunda principal competição do futebol do seu país.

