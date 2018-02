Atlético de Madrid leva susto, mas goleia e fica perto das oitavas da Liga Europa

O Atlético de Madrid levou um susto no início, mas depois reagiu e venceu o Copenhague de virada, por 4 a 1, nesta quinta-feira, fora de casa, e largou em vantagem na briga por uma vaga às oitavas de final da Liga Europa.

O time da casa deu a impressão que dificultaria as coisas para a equipe madrilenha e saiu na frente com gol de Viktor Fischer logo aos 15 minutos de partida. Os visitantes acordaram e deixaram tudo igual, com Saul Niguez, seis minutos mais tarde.

A virada veio ainda na etapa inicial, com Gameiro, aos 37 minutos. O artilheiro Griezmann fez o terceiro, aos 26 do segundo tempo, e Vitolo sacramentou a goleada. A partida de volta entre as equipes acontecerá no dia 22, em Madri.

O Atlético agora volta a campo pelo Campeonato Espanhol. No domingo, receberá o Athletic Bilbao de olho na liderança da competição. O time atualmente é o vice-líder, a seis pontos de distância do Barcelona.

Ainda nesta quinta-feira, o Lyon derrotou o Villarreal por 3 a 1, em casa. Ndombele, Nabil Fekir e Memphis Depay marcaram os gols da vitória. Fornals descontou. Outro anfitrião que venceu foi o Esteaua Bucareste, da Romênia. Com um gol de Gnohere, derrotou a Lazio por 1 a 0.