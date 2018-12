Atlético de Madrid goleia time da quarta divisão e vai às oitavas da Copa do Rei

O Atlético de Madrid recebeu o Sant Andreu nesta quarta-feira e não teve qualquer dificuldade para confirmar a classificação às oitavas de final da Copa do Rei. Mesmo atuando com um time praticamente formado por reservas, os donos da casa golearam o adversário da quarta divisão nacional por 4 a 0 no Wanda Metropolitano.

O resultado foi mais do que suficiente para garantir a vaga dos madrilenhos, que já haviam vencido na ida, fora de casa, por 1 a 0. Até por isso, o técnico Diego Simeone optou por uma escalação mista, apenas com nomes como Koke, Saúl Ñíguez e Ángel Correa entre os titulares.

O Atlético até suou no primeiro tempo e só marcou na etapa final. Aos dois minutos, Lemar recebeu pela esquerda, cortou para o meio e finalizou firme de fora da área. Cinco minutos mais tarde, Kalinic aproveitou cruzamento da direita de Arias e cabeceou para ampliar.

A vantagem tranquilizou o Atlético, que marcaria o terceiro dois minutos mais tarde com o gol mais bonito do jogo. Correa recebeu pelo lado direito, girando sobre a marcação, e finalizou de trivela. Ainda houve tempo para Vitolo, aos 35 minutos, definir o placar.

Outro que garantiu classificação às oitavas nesta quarta foi o Girona, que derrotou o Alavés por 2 a 1, em casa. Após o empate por 2 a 2 no campo do adversário, a equipe saiu atrás, com gol contra de Alcala, mas virou já na reta final com Granell e Portu para confirmar a vaga.