Atlético de Madrid ganha do Alavés e se consolida em terceiro lugar no Espanhol

De olho na fase final da Liga dos Campeões da Europa, que será em agosto na cidade de Lisboa, em Portugal, o Atlético de Madrid tem aproveitado a retomada do Campeonato Espanhol para ganhar ritmo de jogo e a melhor forma física. Neste sábado, em seu quinto jogo após a volta dos jogos oficiais, o time comandado pelo técnico argentino Diego Simeone derrotou o Alavés por 2 a 1, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, pela 32.ª rodada.

Desde a retomada das competições, que ficaram paralisadas por três meses por conta da pandemia do novo coronavírus, essa é a quarta vitória do Atlético de Madrid, além de um empate. O bom retrospecto consolida a equipe na terceira colocação com 58 pontos. Está longe dos líderes Barcelona (69) e Real Madrid (68), mas tem boa vantagem para o Getafe (49 e um jogo a menos), que está em quinto lugar e fora da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões.

Em campo, depois de um primeiro tempo fraco e com poucas emoções, o Atlético de Madrid conseguiu os seus gols na segunda etapa. Aos 14 minutos, o meia Saul Niguez abriu o placar e, aos 18, o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa fez o segundo em cobrança de pênalti. O Alavés, em 15.º lugar com 35 pontos, descontou com Joselu, aos 45, também em um pênalti.

No outro jogo deste sábado, o Osasuna ganhou do Leganés por 2 a 1, em Pamplona. O resultado positivo levou a equipe do País Basco aos 41, na 11.ª colocação. O rival segue com 25 em 19.º lugar, dentro da zona de rebaixamento.