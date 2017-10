Atlético de Madrid fica no 0 a 0 com o Leganés e cai para 3ª posição do Espanhol

O Atlético de Madrid não conseguiu passar de um empate por 0 a 0 com o Leganés, neste sábado, fora de casa, e acabou fechando o dia na terceira posição do Campeonato Espanhol. O time comandado por Diego Simeone ficou com 15 pontos e foi ultrapassado pelo Sevilla, que horas mais cedo bateu o Málaga por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança, com 16 pontos. O líder e único time com 100% de aproveitamento até aqui na competição é o Barcelona, que tem 18 pontos e neste domingo joga em seu estádio contra o Las Palmas.

Desta forma, o Atlético encerrou de forma um pouco amarga a sua semana ruim. Antes de ficar no 0 a 0 com o Leganés, sétimo colocado do Espanhol, com 11 pontos, a equipe madrilenha foi derrotada por 2 a 1 pelo Chelsea, em casa, pela segunda rodada do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa.

Já o Leganés, se por um lado não conseguiu aproveitar o fator campo para vencer, por outro segurou o forte adversário e igualou a pontuação do Real Madrid, sexto colocado pelos critérios de desempate e que no complemento desta sétima rodada encara o Espanyol, em casa, neste domingo.

O Atlético, por sinal, sentiu o desgaste físico acumulado após a disputada partida que travou com o Chelsea no meio de semana. Agora, porém, poderá descansar bastante visando a próxima rodada do Espanhol, no qual voltará a atuar no dia 14 de outubro, em casa, no clássico diante do Barcelona. No dia seguinte, o Leganés enfrenta o

Málaga, como visitante, pela oitava jornada da competição, que tem esta longa pausa por causa da disputa de rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

FIM DO JEJUM - E o torneio nacional ainda teve na noite deste sábado a vitória do Alavés sobre o Levante, por 2 a 0, fora de casa. O resultado fez o Alavés encerrar o seu jejum no Espanhol e somar os seus primeiros três pontos, depois de amargar seis derrotas em seis partidas.

Assim, a equipe deixou a lanterna e assumiu a penúltima posição, enquanto o Levante é o nono colocado, com nove pontos. Munir El Haddadi e Alvaro Medran marcaram os gols da vitória do Alavés neste sábado.

