Atlético de Madrid derrota o Eibar e se mantém na vice-liderança do Espanhol

O Atlético de Madrid ignorou o mando do Eibar neste sábado e obteve um bom resultado pela 19.ª rodada do Campeonato Espanhol - a última do primeiro turno. Mesmo sem a presença de Diego Costa, expulso no último duelo da competição, a equipe contou com um gol do francês Kevin Gameiro para vencer por 1 a 0.

O resultado assegurou o Atlético de Madrid na vice-liderança do Campeonato Espanhol. Está com 42 pontos, seis atrás do Barcelona, que encara a Real Sociedad neste domingo, e cinco na frente do Valencia, que desafia o La Coruña ainda neste sábado. Já o Eibar é o sétimo colocado, com 27.

Depois de marcar no triunfo sobre o Getafe por 2 a 0, na última rodada, o brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa foi expulso por comemorar o gol de forma irregular. O ataque, assim, foi formado neste sábado por Griezmann e Gameiro.

E foi justamente a dupla francesa quem construiu o gol da vitória. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após receber sem marcação, Griezmann entrou sozinho na área e rolou para Gameiro. Com calma, então, o atacante dominou, bateu no canto e definiu o placar.

Em vantagem, o Atlético de Madrid teve certa tranquilidade para segurar o resultado até os minutos finais, quando o Eibar se lançou ao ataque e criou boas oportunidades. O goleiro Oblak, porém, fez boas defesas e assegurou o triunfo fora de casa.