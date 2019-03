Atlético de Madrid confirma lesão e Filipe Luis vira dúvida na Liga dos Campeões

O departamento médico do Atlético de Madrid confirmou nesta segunda-feira, após realizar uma ressonância magnética em uma clínica de Navarra, na região do País Basco, que o lateral-esquerdo Filipe Luis sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e ficará em tratamento por tempo indeterminado. A contusão aconteceu no primeiro tempo da partida contra a Real Sociedad, neste domingo, em San Sebastian, e o jogador foi substituído por Santiago Arias no intervalo.

"Filipe Luis apresenta uma lesão muscular na perna esquerda, de acordo com a ressonância magnética a qual foi submetido nesta segunda-feira", informou o clube espanhol em um comunicado oficial divulgado em suas redes sociais. Os médicos não indicaram o tempo de recuperação, limitando-se a afirmar que "está pendente de evolução".

Com a lesão, o lateral-esquerdo brasileiro vira dúvida para a principal partida do Atlético de Madrid nos próximos dias. Na terça-feira da semana que vem, o time enfrentará a Juventus, em Turim, na rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Na ida, em Madri, vitória espanhola por 2 a 0.

Além do Atlético de Madri, Filipe Luis vira um problema para o técnico Tite, da seleção brasileira, que o convocou na quinta-feira passada para dois amistosos neste mês na Europa como preparação para a Copa América. O Brasil jogará contra o Panamá, no dia 23, na Cidade do Porto, em Portugal, e contra a República Checa, três dias depois, em Praga.