Atlético de Madrid cai para o Espanyol e pode ver Barça disparar na ponta

O Atlético de Madrid viajou à Catalunha e foi surpreendido nesta sexta-feira pelo Espanyol. Pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time da capital foi derrotado por 1 a 0, com gol de Sergio García já no fim da partida, e pode ver o Barcelona disparar na liderança da competição.

O resultado desta sexta fez o Atlético estacionar nos 36 pontos, seis atrás do Barça, que fará o clássico diante do Real Madrid neste sábado, no Santiago Bernabéu. Se vencer fora de casa, o time catalão pode abrir até nove pontos para o segundo colocado e dar passo importante para mais uma conquista.

Por outro lado, o Espanyol comemorou um triunfo que o levou a 20 pontos, na 14.ª colocação, se afastando da zona de rebaixamento. No dia 4 de janeiro, o time catalão volta a campo para encarar o Levante, em casa, pela Copa do Rei. Já o Atlético pega o Lleida um dia antes, fora de casa, pela mesma competição.

Apesar de só ter encontrado o caminho do gol no fim, o Espanyol foi dominante no primeiro tempo e acumulou chances perdidas. Na principal delas, o brasileiro Léo Baptistão saiu de frente para Oblak, mas exagerou ao tentar tocar por cobertura e jogou para fora.

No segundo tempo, o Atlético equilibrou e teve a chance de garantir a vitória com Gameiro, que arrancou sozinho mas chutou muito mal, em cima de Pau López. Aos 42 minutos, então, veio o castigo. Granero avançou pela direita e cruzou na medida para García finalizar cruzado, sem chances para Oblak.

Na outra partida do dia pelo Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao visitou o Betis e aproveitou a expulsão de Amat ainda no primeiro tempo para vencer por 2 a 0, com gols de Raul García e Feddal, contra. O resultado levou a equipe à 11.ª posição, com 21 pontos, mesmo número do Betis, que é o 13.º.