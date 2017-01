Atlético de Madrid bate Eibar por 3 a 0 e fica perto da semi na Copa do Rei

O Atlético de Madrid tem tudo para voltar a uma semifinal de Copa do Rei após três anos. Nesta quinta-feira, no jogo de ida das quartas de final, a equipe do técnico Diego Simeone venceu o Eibar por 3 a 0 no Vicente Calderón e conquistou uma vantagem considerável para a partida de volta, na semana que vem, na casa do rival. Até uma derrota por dois gols de diferença basta para o time da capital.

Terceiro melhor do mundo em 2016, Griezmann abriu o placar com um gol de cabeça aos 29 minutos do primeiro tempo, aproveitando saída errada do goleiro Yoel. Na segunda etapa, aos 15, Carrasco recebeu sozinho pela esquerda da área e, ao invés de dar uma assistência, tentou o chute a gol. Foi bloqueado, mas a bola sobrou para Correa fazer o segundo.

Oito minutos depois, o Atlético fez o terceiro, com Gameiro, numa bonita combinação pelo alto. Após cobrança de escanteio, Giménez cabeceou para Griezmann, que por sua vez mandou para Gameiro, sozinho no segundo pau, ampliar.

Nas últimas duas edições da Copa do Rei, o Atlético caiu nas quartas de final. Agora, quer encerrar esse tabu e voltar a levantar a taça, algo que não acontece desde 2013. O jogo de volta contra o Eibar será na próxima quarta-feira. Antes, pelo Espanhol, a equipe visita o Athletic Bilbao no domingo.

