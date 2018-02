Atlético de Madrid bate Copenhague e avança para as oitavas da Liga Europa

O Sporting empatou por 3 a 3 com o Astana, em casa, e garantiu vaga nas oitavas de final - Foto: Yahoo Esportes

O Atlético de Madrid jogou o necessário contra o Copenhague nesta quinta-feira, em casa, e garantiu vaga nas oitavas de final da Liga Europa. Depois de ter goleado o adversário por 4 a 1 no duelo de ida, fora de casa, o time espanhol venceu por 1 a 0 em seus domínios e avançou sem sustos.

O técnico da equipe madrilenha aproveitou a vantagem adquirida e poupou alguns dos titulares na partida, como o artilheiro Griezmann. Em campo, o time misto deu conta do recado e garantiu a vitória logo no início.

Gameiro marcou um belo gol aos sete minutos do primeiro tempo. Ele recebeu na intermediária e mandou uma bomba no canto direito do goleiro Stephan Andersen. O Copenhague não esboçou reação e ainda tratou de se defender na segunda etapa para não levar mais gols.

Os confrontos das oitavas de final serão definidos nesta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Uefa, em Nion, na Suíça. O Atlético de Madrid volta a campo no próximo domingo, quando visitará o Sevilla, pela 25.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A equipe do técnico Simeone ocupa a vice-liderança da competição nacional, com 55 pontos, a seis de distância do Barcelona, o primeiro colocado. O time de Messi recebe o Girona no sábado.

OUTROS JOGOS - Com quatro gols do atacante Ciro Immobile, a Lazio atropelou o Steaua Bucareste com uma vitória por 5 a 1, em casa, e também garantiu vaga para a próxima fase da Liga Europa.

O time italiano havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, mas conseguiu reverter a vantagem. Além dos gols de Immobile, o outro jogador da Lazio que balançou as redes foi o brasileiro Felipe Anderson, ex-Santos.

O Sporting empatou por 3 a 3 com o Astana, em casa, e garantiu vaga nas oitavas de final. A equipe portuguesa havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, fora, no Casaquistão e tinha a vantagem de jogar pelo empate.

Também em casa, o Dínamo de Kiev empatou sem gols com o AEk Atenas e confirmou a vaga graças ao gol marcado fora de casa. Isso porque as equipes também empataram a primeira partida, só que por 1 a 1, na Grécia.