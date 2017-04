Atletas sul-mato-grossenses disputam nacional de beach tennis no Rio

Dois atletas sul-mato-grossenses disputam a III Copa Smash de Beach Tennis que acontece entre os dias 21 e 23 de abril na Praia do Flamengo no Rio de Janeiro.

A competição, que reúne atletas de várias estados brasileiros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, além do Mato Grosso do Sul, é organizada pela Liga Nacional de Beach Tennis.

Número um do ranking sul-mato-grossense, eleito melhor atleta do estado em 2016, Jailson Paz é o atual Rei da Praia e vai disputar a categoria pró ao lado dos cariocas Alessandro Esteves e Roberta Alves, nas duplas masculina e mista. A outra representante do estado na competição nacional, a atleta Eva Regina, também eleita a melhor de 2016 ao lado de Raissa Caroline, vai jogar ao lado dos cariocas Ana Claudia Moreira e Johnny Braga a categoria A.

Os dois sul-mato-grossenses, atuais terceiros colocados na dupla mista no ranking da categoria A da Confederação Brasileira de Tênis, terão pela frente, três competições seguidas. No próximo dia 29 eles seguem para Três Lagoas onde disputam a 2ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense e no dia 5 de maio, começa a Copa Rio de Beach Tennis em Niterói.





Veja Também

Comentários