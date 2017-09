Atletas do vôlei de praia participam de sessão de autógrafos no Shopping Campo Grande

Os primeiros 16 times melhores colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório que ocorre nesta quarta-feira (feminino) e quinta-feira (masculino) / Divulgação

Os jogadores que competem na temporada 2017/2018 do Circuito Brasileiro Vôlei de Praia estarão no Shopping Campo Grande para uma tarde de autógrafos. O encontro com os atletas será nesta quarta-feira, 13, a partir das 18h, no segundo piso, próximo a Riachuelo. Entre os atletas que receberão o público para os autógrafos estão Caroline Horta, Ana Patrícia e Rebecca Cavalcante.

Os jogos serão realizados até domingo (17) e contam com entrada franca à torcida. A etapa tem sede no Parque das Nações Indígenas, onde foi montada arena. Entre as novidades desta edição, agora, a competição passa a ter 24 duplas na fase de grupos, tanto no masculino quanto no feminino.

A definição das duplas acontece de duas formas. Os primeiros 16 times melhores colocados no ranking nacional entram direto na fase principal, enquanto as outras oito duplas saem do classificatório que ocorre nesta quarta-feira (feminino) e quinta-feira (masculino). A fase classificatória terá até 32 duplas que disputarão partidas eliminatórias diretas com os últimos oito ‘sobreviventes’ finais avançando para a fase de grupos.

O Circuito Brasileiro 2017/2018 é composto por sete etapas, três delas que ocorrem até o final deste ano, enquanto outras quatro serão realizadas em 2018, com cidades e datas a definir. Além de Campo Grande, o tour nacional passará por Natal (RN), de 18 a 22 de outubro, e Itapema (SC), de 15 a 19 de novembro.

Serviço

Evento: Sessão de autógrafos

Data: 13 de setembro

Horário: 18h

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo a loja Riachuelo.

