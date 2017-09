Atletas do MS viajam para disputar jogos Escolares da Juventude

Os melhores atletas de Mato Grosso do Sul, com idade entre 12 e 14 anos, viajam na tarde deste domingo, para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude, em Curitiba (PR), sob comando da Fundesporte. A partida de metade da delegação, que compete nas modalidades individuais, está marcada para as 15h, com saída da sede da Fundesporte.

Para representarem o Estado na etapa nacional, os garotos e as garotas tiveram que vencer a seletiva estadual: os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Divididos em três edições – duas coletivas e uma individual – os Jems definiram os mais de 150 atletas que embarcam levando muitos sonhos e esperança de pódio.

A equipe de judô é uma das que mais tem expectativa de pódio. Tradicional no esporte e com renome nacional, Mato Grosso do Sul é sempre um dos destaques na modalidade. Em 2016, foram sete medalhas, contra cinco de 2015. A meta é manter bons resultados. Outras medalhas devem sair das piscinas e dos campos e pistas de atletismo.

No ano passado, MS abocanhou 12 medalhas nas modalidades individuais. Apesar da renovação de boa parte da delegação, já que muitos atletas subiram de categoria, o chefe da delegação, professor Paulo Ricardo Nuñez acredita que o Estado está bem representado tanto nas individuais quanto nas coletivas. “Acreditamos que todos os técnicos devem ter intensificado seus trabalhos nesta última semana. Estamos com esperança boa de trazer bastante medalhas, bastante pódios e, principalmente de subir de divisão. Os técnicos disseram que houve uma boa evolução nas equipes desde os Jems e estamos confiantes”.

A abertura está marcada para a noite de 12 de setembro, no ginásio do Círculo Militar. A partir do dia 13, as competições são no atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa e xadrez. No dia 17, os jogos começam para os times de basquete, futsal, handebol e vôlei.

No handebol, as medalhistas de ouro da segunda divisão de 2016, da Escola Licurgo de Campo Grande, jogam com a dura missão de manter MS na elite da modalidade. No masculino, o objetivo da equipe de Jardim que também retorna à competição é mais ousado. Os meninos da Escola Castelo Branco buscam um lugar no pódio da primeira divisão.

No basquete, as meninas da Escola Parque São Carlos, de Três Lagoas, medalhistas de bronze da segunda divisão de 2016, voltam à competição pela terceira vez seguida, em busca de mais um pódio. No masculino, a equipe de Ponta Porã recuperou o título estadual. A meta agora dos garotos da Escola Jardim Ivone é a conquista de uma medalha.

No futsal, os meninos da Escola Raul Sans de Matos/Funlec de Campo Grande jogam o JEJ com o objetivo de fazer MS subir para a segunda divisão. No feminino, o time da Escola Presidente Vargas de Dourados tem a mesma intenção.

No vôlei, o time masculino da Escola Calvoso de Ponta Porã quer voltar ao pódio. A estreante equipe da Escola Reynaldo Massi de Ivinhema, não tem objetivos menores.

Os Jogos Escolares da Juventude etapa 12 a 14 anos começam dia 12 de setembro e seguem até o dia 21, em Curitiba. A meta é manter os bons resultados dos últimos anos. Em 2016, foram 14 medalhas e em 2015, 11. A delegação é comandada pela Fundesporte e financiada pelo Governo do Estado

