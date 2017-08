Ginasta da Capital participa de Campeonato Brasileiro em São Paulo

A equipe de ginástica artística do Centro de Formação de Atletas (Cefat) está na torcida pelo jovem Nycollas Gabryel Almeida de Mello, que está em São Paulo no Campeonato Brasileiro da modalidade. A competição acontece no ginásio do Esporte Clube de Pinheiros nesta sexta-feira (4) e sábado (5).

O ginasta, que treina na equipe da Prefeitura, busca medalha de ouro na competição que conta com 43 participantes. A prova terá 6 aparelhos, sendo Cavalo com alças, Argolas, Barras paralelas, Barra fixa, Solo e Salto, e segundo técnico do atleta, professor João Gabriel, Campo Grande tem chance de medalhas.

“O nível dos competidores está altíssimo, mas temos chances de uma boa colocação. Treinamos e nosso objetivo é acertar todas as séries de sexta e sábado”, comentou o professor que treina o Nycollas desde oito anos de idade.

Maraton Internacional Asuncion 2017

Já pela competição internacional, 14 participantes da oficina do Grupo de Corrida do Projeto Lazer e Cidadania viajam nesta sexta-feira (4) para competir em Asuncion. A equipe sairá da Praça do Rádio às 14h e competirão no domingo (6) nas provas de 42km, 21Km, 10Km e 5Km.

O maior desafio segundo o professor João Andrade é o clima. “Estamos treinando há meses e nossa maior preocupação é a temperatura, mas vamos buscar classificação em todas as provas, além de aproveitar a oportunidade da viajem”, finalizou.

