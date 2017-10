Atletas de MS medalham em Brasileiro de Atletismo

Campo Grande (MS) – As sul-mato-grossenses Bruna Vieira de Jesus e Marciely Rayane Ramos fizeram bonito no Campeonato Brasileiro Caixa Sub-16 de Atletismo. Elas conquistaram medalhas de ouro e bronze, no último fim de semana, no Centro de Formação Olímpica do Nordeste, em Fortaleza (CE).

Bruna voltou ao palco de sua primeira medalha nacional no lançamento de dardo. Em 2015, ela foi prata na prova dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), etapa 12 a 14 anos. Desta vez, a atleta alcançou o lugar mais alto do pódio, com a marca de 43,11m. A jovem, da Adac de Campo Grande, tem acumulado conquistas desde 2015. A mais recente foi o ouro no Troféu Centro-Oeste. A estudante da EE Professora Fausta Garcia Bueno disputa os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums), neste fim de semana, com o objetivo de chegar aos JEJ, pela terceira vez seguida. Primeiro lugar no lançamento de dardo do JEJ, em 2016, Bruna mudou de categoria e se prepara para o novo desafio.

A outra medalhista de MS no Brasileiro também tem no currículo medalha dos Jogos Escolares da Juventude. Ela foi bronze no arremesso de peso, na etapa 12 a 14 anos, realizada no mês passado, em Curitiba (PR). A jovem, integrante do projeto de Atletismo da EM Parque São Carlos, representou a Associação Três-Lagoense de Atletismo e conquistou seu terceiro bronze, em 20 dias. Marciely, de apenas 13 anos, arremessou 11,95m, mostrando mais uma vez seu potencial para ser uma grande atleta.

Participaram da competição, quase 700 atletas de 23 unidades da Federação. A realização foi da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e da Federação Cearense de Atletismo (FCAt), com apoio do Governo do Estado do Ceará e a Caixa Econômica Federal.

Texto e foto: Aline Morais – Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)

