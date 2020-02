Atletas de MS faturam o ouro no Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu

Giovanna Jara de Souza conquistou o ouro em duas categoria - Foto: Divulgação

Duas atletas de Mato Grosso do Sul faturaram a medalha de ouro no Campeonato Sul-Brasileiro de Jiu-Jitsu 2020, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ). O torneio foi realizado no último final de semana, 1 e 2 de fevereiro, em São José (SC), município pertencente à Região Metropolitana de Florianópolis (SC).

Elas são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, na categoria Bolsa Atleta Nacional. O benefício é oferecido pelo Governo do Estado, por intermédio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Giovanna Jara de Souza, da Academia 67 Pantanal Association, de Campo Grande, voltou com a medalha dourada em duas categorias, na superpesado e absoluto (sem limite de peso), pela classe etária juvenil, com a faixa-azul. “É muito bom começar o ano com dois ouros de cara, isso me motiva para os próximos campeonatos da temporada”, destaca a atleta, que se prepara, agora, para o Campeonato Mundial da modalidade, o World Jiu-Jitsu IBJJF Championship, que acontecerá em maio, em Long Beach, no Estado americano da Califórnia.

Natural de Costa Rica, Giovanna tem inúmeros triunfos em seu cartel de jiu-jitsu. A desportista é tetracampeã estadual, bicampeã brasileira pela CBJJ, tricampeã brasileira pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD), campeã sul-americana e mundial pela CBJJD. Pelo Sul-Brasileiro, em 2019, foi campeã na categoria absoluto e prata na superpesado.

A outra sul-mato-grossense a subir no lugar mais alto do pódio foi Thaynara Victória Soares da Silva, da academia Cicero Costha Internacional, pela divisão de peso leve, na classe juvenil, também na faixa-azul. “Meus treinos para esse campeonato foram intensos, mas graças a Deus deu tudo certo fui campeã e levo mais um título para casa”, comenta.

A campo-grandense de 16 anos foi campeão sul-americana de jiu-jitsu no final do ano passado e pode se orgulhar os feitos da sua curta trajetória: tricampeã brasileira, bicampeã mundial, bicampeã do Troféu Brasil, além de colecionar títulos em torneios pelo Estado.