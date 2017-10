Atletas de Campo Grande após 4 anos de GSA são convidados para avaliação no Corinthians

Os atletas Nei e Inaldo durante treinamento - Divulgação

O Sport Club Corinthians Paulista convidou para uma semana de avaliação em seu C.T. os Atletas Renan da Cunha Caneppele, Nedinei Brum Ferreira Filho (Nei) e Inaldo Lisboa.

A chegada ao profissional, envolve muito investimento, excelência em treinamento e, claro, talento. Com 4 anos de trabalho junto com a equipe do Grêmio Santo Antônio, esses jovem talentos estão nessa nova fase e muito otimistas.

Renan da Cunha Caneppele, nasceu em 06 de setembro de 2002, tem 1,79 de altura, pesa 62 kg, e começou jogar bola aos 3 anos de idade, pois seu avô que foi jogador de futebol na década de 50, começou a brincar de tocar bola , a partir dai o é a atividade que amo praticar.

Seu ídolo é o Cristiano Ronaldo por ser um atleta exemplo em performance de alto rendimento e conduta. E sua expectativa para esse teste no Sport Club Corinthians Paulista é das melhores, pois nas palavras dele "vou estar vivendo uma realidade profissional, aonde vou estar em um ambiente diferenciado sendo avaliado dia-a-dia por uma equipe técnica completa e competente".

Nedinei Brum Ferreira Filho, nasceu em 25 de janeiro de 2002, tem paixão pelo futebol desde que jogou pela primeira vez, nas palavras dele ˜nunca mais quis parar˜, disse que suas influência são seus pais e o Jogador do Liverpool Philippe Coutinho. E Espera que tudo de certo e que consiga mostrar tudo o que sabe, está muito ansioso para que chegue logo, e quer que de tudo certo.

Com 4 anos de muito trabalho, o Grêmio Santo Antônio nasceu do amor do pai pelo seu filho, e o sonho deste filho em ser jogador profissional de futebol, um projeto que desde o inicio preza pela inclusão de jovens garotos por meio do futebol, e agora passa por essa nova fase, exportando talentos de nossa terra para grandes clubes, além do time do Corinthians, já existe sondagem para avaliar os garotos do GSA pelos times do Palmeiras e São Paulo.

Em Campo Grande as atividades do time não param, dos dias 26 a 28 de outubro acontece a clinica com o treinador das categorias de base do Fluminense, Daniel Franklin que retorna a pedido do Grêmio Santo Antônio para juntamente com o professor especialista Celso Ponzio do Santos aplicarem várias praticas de futebol junto aos atletas.