Atleta de projeto paralímpico de Campo Grande é recordista na prova dos 100m na Petra

Os resultados da delegação de Campo Grande no Campeonato Brasileiro das Loterias Caixa de Atletismo e Natação realizado neste fim de semana em São Paulo, no Centro de Treinamento Paralímpico consolida os trabalhos desenvolvidos no Paradesporto da Capital. Dos 8 competidores todos voltaram com medalhas e com destaque para atleta Selma Vargas Ferreira que conquistou o recorde Brasileiro e foi considerada a melhor atleta do campeonato.

Com troféu de melhor índice técnico feminino 126.050% na prova de 100m Petra classe RR3, Selma Vargas Ferreira, treina no Núcleo Paralímpico no Ayrton Senna e é atleta da Associação Driblando as Diferenças (ADD). Acompanhada dos técnicos Marly Cassoli e Barbosinha , Selma já havia trazido o ouro para Campo Grande em junho, e agora conquistou o recorde.

“É muito bom ser reconhecida, e mesmo conquistando o ouro em outros campeonatos, ser escolhida a melhor da competição foi ótimo e esse resultado foi uma junção de fatores porque eu sempre treinei todos os dias, mas há dois meses iniciamos com o fortalecimento na musculação pública do Parque e isso ajudou muito”, comentou Selma.

A Prefeitura atende hoje no Núcleo Paralímpico no Parque Ayrton Senna cerca de 400 pessoas com projetos de iniciação e aperfeiçoamento com Oficinas de Atletismo, Bocha e Petra e realiza no Centro Olímpico da Vila Nasser a oficina de Atletismo. Segundo a coordenadora do Projeto Yara Yule os resultados são fruto de trabalho e dedicação. “Cada atleta tem seu mérito pela dedicação, treinamento e empenho e cada professor tem a sua parcela de esforço para melhorar o índice do atleta, e, além disso, a Prefeitura tem investido cada vez mais nos profissionais e projetos esportivos realizados o que contribui com a participação de mais pessoas e com a descoberta de mais talentos”.

Resultados Campeonato Brasileiro das Loterias Caixa

Selma Vargas Ferreira

Medalha de Ouro/ Recorde Brasileiro e troféu de melhor ITC Feminino 126.050% na prova de 100m Petra classe RR3 e Ouro nos 200m Petra

Mauro Lino Alves Júnior

Medalha de bronze no arremesso de peso – Junção de classe F.38/36

Rosenei Herrera

Medalha de prata no arremesso de peso – Junção de classe F.35/36

Evelen de Oliveira Xavier, DV

3ª colocada Salto em distância, T12

Nathalya Mendonça, DV

2ª colocada nos 100m e 200m T13

Edilson de Ávila, DF

1º colocado nos 5000m T35 e Recorde Brasileiro

Daniel Wilker, DV

4º salto em distância e 400m T13

Flávia Silvério, DF

2ª colocada 100m Petra