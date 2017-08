Atleta de MS participa de Campeonato Mundial Universitário em Taiwan

A atleta Edinéia Camargo vai representar a Unigran Capital na Universíade de Verão 2017, que começou nesse fim de semana na cidade de Taipei, em Taiwan, e prossegue até 31 de agosto. A competição reúne atletas universitários de todo o mundo e é o segundo maior evento poliesportivo do planeta.

Formada em Educação Física pela Unigran Capital, atualmente Edneia faz Pós-Graduação na instituição. Tricampeã Panamericana, Edinéia integra a Seleção Brasileira de Kung Fu há 10 anos. Em 2016, a Confederação Brasileira de Kung Fu reconheceu Edneia Camargo como a melhor atleta da categoria Sanda do ano. Em julho, ela foi medalha de ouro no VII Campeonato Sul Americano, realizado em Montevidéu, no Uruguai.

O próximo desafio depois da Universíade de Verão em Taiwan será o Campeonato Mundial de Kung Fu no dia 24 de setembro em Kazan, na Rússia. Essa será sua quarta participação em um Mundial.

"Estou confiante e vou dar o meu melhor para representar a Unigran Capital, o Mato Grosso do Sul e o meu País”, disse a atleta.

A coordenadora do curso de Educação Física (matutino) da Unigran Capital, Cintia Pereira, contou que Edinéia Camargo é uma aluna exemplar, além de ser atleta de destaque internacional.

"Além do amor que tem pelo esporte, ela é muito dedicada aos estudos. Ela ingressou na Unigran Capital em 2012. Fez licenciatura aqui na Unigran Capital, depois Bacharelado e agora cursa a segunda Pós-Graduação. É um orgulho para nossa instituição".

Veja Também

Comentários