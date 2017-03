Atividades especiais marcam lançamento de núcleos de esporte e lazer

Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e Governo Federal, os núcleos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferecerão 17 oficinas de esporte / Divulgação

Uma festa no Teatro Glauce Rocha marcou o lançamento de dois núcleos do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC), com a presença de mais de 900 pessoas. Em parceria com a Prefeitura de Campo Grande e Governo Federal, os núcleos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul oferecerão 17 oficinas de esporte, lazer e cultura que acontecerão de segunda a sexta-feira de manhã, tarde e noite.

Com mantra de ‘mente sadia, corpo saudável’, o prefeito Marquinhos Trad iniciou sua fala comemorando a parceria com a universidade e frisou que ambos têm objetivos similares. “É sempre bom termos bons parceiros e neste sentido a UFMS e a Prefeitura têm o mesmo foco, de proporcionar a inclusão dos campo-grandenses na pratica da atividade física e da educação”, comentou.

Em uma parceria inédita da universidade, com a prefeitura e o Governo Federal, mais de 800 pessoas serão beneficiadas com a implantação dos núcleos na UFMS e segundo o Reitor da Instituição, Marcelo Turine, as oficinas vêm ao encontro da missão social da universidade. “Estamos muito felizes com esta iniciativa, que beneficiará nossos jovens acadêmicos no desenvolvimento educacional e promoverá o atendimento gratuito de esporte e lazer para comunidade”, comemorou.

O Diretor-Presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, que intermediou a parceria, pontuou que o PELC promoverá mais do que o incentivo a pratica esportiva. “O PELC é um programa já consolidado há mais de 10 anos e na UFMS abrirá para a comunidade mais do que um espaço de atividade física, promoverá também saúde, lazer comunitário e qualidade de vida”, ressaltou.

Para quem já faz parte de um dos 10 núcleos do PELC em Campo Grande, a solenidade foi a oportunidade de conhecer novas pessoas, como explicou a aposentada Osmarina Martins, do Núcleo das Moreninhas. Além de assistir a diversas apresentações, também participou das oficinas. “Eventos como este são sempre bem vindos para fazemos novas amizades e as atividades de esporte e lazer só me fizeram bem. Espero que traga muita alegria as pessoas desse local”, declarou.

Atividades

Apresentações culturais e esportivas aconteceram no teatro, nas quadras poliesportivas Dojô, Ginásio Moreninho e Estádio Morenão. Crianças e adultos puderam conhecer as atividades que serão realizadas nos núcleos do PELC na UFMS, entre elas oficinas de slackline, jogos e brincadeiras, corrida, queimada, minifutebol, vôlei, ginástica, baile, lutas, jogos de mesa, entre outras, serão uma amostra das atividades oferecidas nos núcleos do PELC na UFMS.

