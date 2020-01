Athletico-PR vence e avança às oitavas da Copinha; Ponte perde com gol no fim

Mais três partidas deram sequência ao primeiro dia de disputas da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no final da tarde desta segunda-feira. Destaque para o Athletico-PR, que levou a melhor sobre o Tupi-MG e avançou às oitavas de final. Além dele, outro time paranaense se classificou: o Londrina, ao superar a Ponte Preta com gol aos 40 minutos do segundo tempo.

Jogando no Estádio Novelli Júnior em Itu, o Athletico-PR saiu atrás no placar mas conseguiu se recuperar com um segundo tempo impecável e venceu o Tupi-MG pelo placar de 2 a 1. Vinicius Mingoti e Jajá fizeram os gols da virada.

Mais cedo, quem também avançou foi o Botafogo-SP. Em Bauru, o time paulista ficou no empate por 1 a 1 com o Atlético-GO no tempo regulamentar, mas levou a melhor nos pênaltis, vencendo por 3 a 0.

Já a Ponte Preta acabou eliminada pelo Londrina. Depois de uma partida muito truncada, que dava mostras que iria ser decidida nos pênaltis, o time paranaense conseguiu fazer o gol da virada no final do segundo tempo. Após uma cobrança de falta de Wendell, Zé Pedro subiu mais alto que os zagueiros para mandar a bola para o fundo das redes.

Antes disso, Internacional-RS e Taboão da Serra já haviam garantido classificação em jogos realizados no começo da tarde e aguardam a tabela das oitavas de final.

Confira os jogos desta segunda-feira:

15h

Internacional-RS 2 x 1 Desportivo Brasil-SP

CRB-AL 0 x 1 Taboão da Serra-SP

16h

Botafogo-SP 1 (3) x (0) 1 Atlético-GO

17h30

Tupi-MG 1 x 2 Athletico-PR

18h

Londrina-PR 1 x 0 Ponte Preta-SP

19h

Mirassol-SP x Joinville-SC

20h

Corinthians-SP x Juventude-RS

Paraná-PR x Red Bull Brasil-SP