Athletico-PR 'se vinga' do Bahia com vitória em Curitiba e assume o 6º lugar

O Athletico-PR queria "vingança" e conseguiu concretizá-la. Na noite deste domingo, o time paranaense derrotou o Bahia por 1 a 0, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol do duelo foi marcado pelo atacante Rony no começo do primeiro tempo. Derrotada, a equipe baiana havia sido o último clube a derrotar o Athletico-PR no estádio do rival, em outubro do ano passado, pela Copa Sul-Americana.

O resultado fez a equipe do Paraná subir para o sexto lugar do Brasileirão, com sete pontos, deixando para trás o próprio Bahia, que caiu para oitavo, com seis.

Usando uma de suas principais características, a velocidade pelos lados do campo, o Athletico-PR não demorou para abrir o placar. Aos dez minutos, Renan Lodi recebeu bola longa de Sidão e cruzou sem marcação. Marco Ruben testou para grande defesa de Douglas. No rebote, Rony completou para as redes.

O Bahia adiantou a marcação para tentar surpreender o adversário. Aos 20 minutos, a estratégia deu resultado, mas Santos salvou os donos da casa em finalização de Rogério. Em seguida, o goleiro atleticano voltou a trabalhar em chute de Fernandão.

No final do primeiro tempo, o Athletico voltou a acelerar o ritmo e só não ampliou o placar porque Nino Paraíba salvou em cima da linha depois de finalização dentro da área.

O segundo tempo também foi quente pelo lado atleticano. Usando a velocidade de Renan Lodi e as infiltrações dos meias, o Athletico-PR seguiu criando. Marco Ruben e Nikão apareceram na área para finalizar, mas, nas duas oportunidades, Douglas saiu bem para evitar a finalização.

Apesar de sofrer para segurar o rival, o Bahia teve esperteza para ameaçar o adversário. Em cobrança rápida de lateral, Fernando saiu na cara de Santos, que caiu nos pés do atacante para fazer a defesa. O rebote ficou com Ramires. O meia, no entanto, foi travado na hora da finalização e a bola saiu para escanteio.

Para tentar manter o bom momento, o técnico Roger Machado mexeu no time para dar um novo gás no ataque. Shaylon, Elber e Gilberto foram a campo, mas o Bahia não conseguiu levar perigo novamente ao goleiro Santos.

O Athletico-PR tem compromisso no meio de semana pela Copa do Brasil. A equipe paranaense enfrenta o Fortaleza, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), na quinta-feira, às 21h30. Pelo Brasileiro, o próximo jogo será contra o Corinthians, no domingo, às 16 horas, na Arena da Baixada. No final de semana que vem, o Bahia visita o São Paulo, no domingo, às 11 horas, no Morumbi.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 1 X 0 BAHIA

ATHLETICO-PR - Santos; Erick, Paulo André, Léo Pereira e Renan Lodi (Márcio Azevedo); Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini (Lucho Gonzáles); Nikão, Rony (Marcelo Cirino) e Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Ernando, Lucas Fonseca e Paulinho; Gregore, Douglas Augusto e Eric Ramires (Shaylon); Artur, Rogério (Elber) e Fernandão (Gilberto). Técnico: Roger Machado

GOL - Rony, aos dez minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF).

CARTÕES AMARELOS - Erick e Renan Lodi (Athletico-PR); Paulinho, Nino Paraíba e Gregore (Bahia).

RENDA - R$ 155.255,00.

PÚBLICO - 11.087 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).