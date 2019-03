Athletico-PR acerta com a Globo e Palmeiras é único da elite sem acordo com canal

O Athletico-PR anunciou na tarde desta quarta-feira que fechou acordo com a Globo para transmissão de seus jogos em TV aberta no período entre 2019 e 2024. Com a confirmação, o Palmeiras se tornou o único clube participante da próxima edição do Campeonato Brasileiro que ainda selou compromisso com a emissora para exibição de partidas em canal aberto.

Por meio de curta nota publicada em seu site oficial, o Athletico também informou que "não chegou a um acordo com o Grupo Globo até o momento sobre os direitos de transmissão para Pay-Per-View, que contemplaria a transmissão de todos os seus jogos no Premiere". Por fim, o clube de Curitiba avisou que "a negociação destes direitos permanece em andamento".

Fernando Manuel, diretor de direitos esportivos do Grupo Globo, comemorou o acerto da emissora com o Athletico. "Tenho enorme satisfação em confirmar este acordo com o Clube Athletico Paranaense, certamente nossa oferta de transmissão e objetivos com a implementação do Novo Modelo 2019-24 como base de contratação de direitos da Série A se fortalecem muito com o ingresso do clube, que, com mérito, tem se destacado cada vez mais neste e em outros campeonatos", afirmou o executivo, também por meio de nota oficial distribuída nesta quarta.

Antes do acordo confirmado agora, a previsão era de que 52 partidas do Brasileirão não teriam transmissão por nenhum canal, tendo em vista o impasse de Palmeiras e Athletico com a Globo. Porém, este número caiu para 26 com o compromisso oficializado pelo clube paranaense. Até então, os dois times só haviam acertado com o canal Turner, de TV fechada.

Pelo que manda a Lei Pelé, uma partida só pode ser transmitida por um canal se os dois clubes envolvidos na mesma tiveram contrato firmado com a emissora em questão. E o Palmeiras mantém a sua posição de não comentar as negociações em andamento. O clube fechou acordo com o Esporte Interativo em detrimento do SporTV e agora precisaria aceitar a proposta da Globo para TV aberta e pay-per-view.

Parte dos clubes da Série A do Brasileiro aceitou a proposta do Esporte Interativo/Turner (Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Internacional, Palmeiras e Santos) e com isso apenas os jogos entre esses times, um total de 42, poderão exibidos pelos canais Space e TNT.

Já o SporTV assinou com 13 equipes (Atlético-MG, Avaí, Botafogo, CSA, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, São Paulo e Vasco) e poderá transmitir 156 partidas, nas combinações entre esses times.

NOVO PATROCÍNIO MASTER - O Athletico anunciou o acordo com a Globo um dia depois de também ter confirmado o Banco Renner como o seu novo patrocinador master. A instituição financeira estampará a marca Digi+ (produto digital) na parte mais nobre da camisa do clube.

Este banco passará a ocupar o espaço que ficou vago no uniforme desde o fim do vínculo com a Caixa Econômica Federal. O evento de lançamento desta parceria ocorreu no mesmo dia em que o clube completou 95 anos de fundação. Os valores do acordo não foram divulgados entre as partes.

"Não poderia haver melhor momento para a consolidação de uma parceria do que no aniversário do Clube. Essa data tão importante ao Athletico agora também ficará marcada pelo lançamento do Banco do Furacão, o Digi+Furacão. É uma honra para o clube formalizar esta parceria inovadora", afirmou Mario Celso Petraglia, presidente do Conselho Deliberativo do Athletico.