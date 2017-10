Atalanta e Juventus empatam em jogo marcado por intervenções do árbitro de vídeo

Atalanta e Juventus empataram em 2 a 2, neste domingo, em Bérgamo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano. O jogo foi bastante movimentado, nervoso e marcado por dois lances decisivos que foram definidos pelo recurso do árbitro de vídeo.

O resultado foi ruim para a Juventus em relação à perseguição ao Napoli, líder da competição. Na vice-liderança, o time de Turim fez apenas um ponto e, com 19, agora está a dois do time napolitano. Já a Atalanta, com nove pontos, ocupa a 11.ª colocação na tabela.

O primeiro tempo teve a Juventus com um certo domínio sobre os donos da casa. E a equipe alvinegra abriu o placar aos 21 minutos, aproveitando uma falha do goleiro albanês Etrit Berisha, que rebateu um chute do francês Matuiti nos pés do meia Bernardeschi.

Pouco depois, o atacante Gonzalo Higuaín recebeu bola na área, se livrou da marcação e bateu firme de perna esquerda, sem chances para o goleiro e ampliou o marcador para 2 a 0.

Mas, aos 31 minutos, Buffon também falhou e soltou uma bola nos pés do defensor Mattia Caldara, que bateu para diminuir o marcador e dar números finais à primeira etapa do confronto.

No segundo tempo, os times voltaram da mesma forma. A Juventus fez pressão e chegou ao terceiro gol logo aos 9 minutos. Paulo Dybala fez um lindo cruzamento que encontrou a cabeça de Mandzukic, que fez o gol.

Mas o árbitro da partida, Antonio Damato, foi orientado a aguardar pela análise do recurso de vídeo. As imagens mostraram uma falta do lateral-direito Lichtsteiner sobre Gomez, o lance foi anulado e o jogador suíço punido com o cartão amarelo.

O jogo continuou emocionante e com muitas alternativas. As duas equipes buscavam o gol. Mas foi a Atalanta quem chegou às redes da Juventus para empatar o placar. Aos 22 minutos, o meio-campista Bryan Cristante testou forte para o gol e venceu o veterano Buffon, após receber cruzamento da direita.

A disputa seguiria intensa entre as equipes e teria ainda mais um lance polêmico. Aos 35 minutos, a arbitragem viu toque de mão do zagueiro Andrea Petagna, que formava a barreira da equipe local para uma cobrança de falta de Dybala. O defensor foi advertido com o cartão amarelo e a penalidade máxima marcada.

Novamente, houve a interferência do árbitro de vídeo na jogada. Mas, desta vez a marcação foi confirmada e o cartão mantido para o jogador da Atalanta. No entanto, Dybala partiu para a cobrança e chutou para grande defesa de Berisha, que se redimiu do erro no primeiro gol da Juventus.

A Juventus, frustrada por deixar escapar a vitória, agora deverá aguardar até o dia 14 deste mês, quando voltará a campo para a oitava rodada do Italiano diante da Lazio, em Turim. A Atalanta jogará no dia seguinte contra a Sampdoria, em Gênova.

A próxima rodada do Campeonato Italiano será disputada somente daqui a duas semanas devido à parada internacional para a realização das duas últimas partidas das Eliminatórias Europeias para a Copa de 2018.

