Atalanta derrota o Napoli e se ratifica na quarta posição do Campeonato Italiano

Com uma bela atuação, o Atalanta derrotou o Napoli, atual campeão da Copa da Itália, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em duelo válido pela 29.ª rodada do Campeonato Italiano.

Com o resultado, o time de Bérgamo chegou aos 60 pontos e ratificou a quarta colocação na classificação geral, enquanto o Napoli, permanece com 45 pontos, em sexto lugar.

O placar só não foi mais elástico por causa da bela atuação do goleiro Ospina, que saiu machucado ainda na primeira etapa, após pelo menos duas belas defesas. Os gols vieram no segundo tempo, quando Alex Meret estava na meta napolitana.

O primeiro gol saiu logo aos dois minutos. A defesa do Napoli falhou na saída de bola, Gomez cruzou rápido e Mario Pasalic conferiu de cabeça: 1 a 0 para o Atalanta.

Aos dez, em um contra-ataque, Castagne iniciou a jogada pela esquerda e tabelou com o brasileiro Rafael Toloi. A bola sobrou para Robin Gosens, que bateu cruzado: 2 a 0.

No outro jogo da rodada, a Udinese derrotou a Roma, no Estádio Olímpico, por 2 a 0, com gols de Lasagna e Nestorovski, um em cada tempo. O resultado foi muito importante para o time de Údine, que, na briga para fugir do rebaixamento, chega aos 31 pontos, em 14.º lugar. Os romanos seguem em quinto, com 48.