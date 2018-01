Atacante Dybala sofre lesão muscular e preocupa a Juventus

A Juventus confirmou neste domingo que o atacante Paulo Dybala sofreu uma lesão muscular na partida deste sábado, contra o Cagliari, em rodada do Campeonato Italiano. O clube não revelou o tempo de recuperação do atleta argentino.

De acordo com o clube, exame de ressonância magnética constatou lesão muscular na coxa direita, "de nível médio". "O jogador começará imediatamente a reabilitação e seu tempo de recuperação se estabelecerá nos próximos dias", informou o clube de Turim, em comunicado.

Dybala se machucou aos 5 minutos do segundo tempo, na vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari, no sábado. Logo ao sentir dor, ele pediu a substituição ao técnico Massimiliano Allegri, mas deixou o gramado caminhando, sem ajuda de maca.

Nesta temporada, o atacante já contribuiu com 14 gols e três passes para gol na boa campanha da Juventus até agora. O time é o vice-líder do Italiano, a apenas um ponto do líder Napoli.