Atacante do São Paulo é alvo de racismo durante jogo da Copa Libertadores Sub-20

O atacante Helinho, do time sub-20 do São Paulo, foi alvo de insultos racistas durante o duelo contra o Nacional, do Uruguai, pela Copa Libertadores Sub-20, nesta quarta-feira, em que a equipe brasileira foi derrotada por 3 a 0 na semifinal da competição.

Um torcedor do Nacional presente no estádio Centenário, em Montevidéu, chamou por pelo menos duas vezes o atleta de "macaco" enquanto Helinho se deslocava para cobrar um escanteio. O clube paulista emitiu um comunicado em que repudia o episódio e promete ir à Justiça por injúria racial.

"O clube se solidariza com o jogador e com todos que, em 2018, ainda são vítimas desse pensamento criminoso e reitera que recusa o racismo em todas as suas formas de manifestação. O São Paulo se compromete a providenciar o apoio necessário ao atleta e afirma que buscará as medidas judiciais cabíveis", informou o clube do Morumbi.

Na semana passada, o clube uruguaio foi punido por outro comportamento inadequado de seus torcedores. Durante partida contra a Chapecoense, pela segunda fase preliminar da Libertadores, torcedores foram flagrados imitando um avião na Arena Condá, em Chapecó (SC) - em uma tentativa de provocar a equipe pela tragédia sofrida em 2016.

Por causa dos gestos, a Conmebol anunciou que aplicou uma multa de US$ 80 mil (cerca de R$ 262 mil) ao Nacional e condenou o time a disputar sem a presença dos seus torcedores as três próximas partidas como visitante em competições organizadas pela entidade que comanda o futebol da América do Sul.