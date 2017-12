Assinado pelo Governo convênio para revitalizar poliesportivo de Aquidauana

Referência para a comunidade nas práticas esportivas e realização de eventos, espaço estava interditado há quatro anos por problemas estruturais.

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja assinou convênio com a prefeitura de Aquidauana para o repasse estadual de R$ 450 mil que serão usados na revitalização do ginásio poliesportivo municipal, em solenidade na manhã desta quinta-feira (7.12) na Governadoria.

“Essa era uma reivindicação antiga da comunidade e ficamos felizes em poder realizar as obras que irão devolver o ginásio à população em boas condições de uso”, afirmou o governador. A revitalização foi anunciada durante visita no aniversário do município e a assinatura do convênio formalizou o repasse à Prefeitura, que irá executar os trabalhos.

Fundado há quase 50 anos, o ginásio estava interditado há quatro anos por problemas estruturais. As intervenções, que contam com contrapartida de R$ 50 mil da gestão municipal, incluem o reforço de toda a estrutura existente e renovação das instalações elétricas, hidráulicas, além da troca de piso e pintura.

“Esse ginásio não é somente um local para práticas esportivas, mas atende a população na realização de shows, encontros de igrejas, é onde a Defesa Civil abriga as pessoas que são afetadas pelas chuvas, é um espaço muito importante”, destacou o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Marcelo Miranda. Ele lembrou que pelo menos 15 municípios estão tendo espaços desportivos revitalizados pelo Governo, como forma de melhorar a infraestrutura de esportes no Mato Grosso do Sul.

O deputado estadual, Felipe Orro, lembrou que a prática esportiva é uma característica marcante na comunidade aquidauanense, mas os atletas estavam sem um espaço adequado para dar sequência nessas atividades. “O Estado está empenhado em ajudar o município a resolver esse problema”, comemorou.

Parceria

Prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro agradeceu em nome da população pelo respaldo dado pela gestão estadual. Além do convênio para revitalizar o estádio, estão em andamento as obras de pavimentação da MS-450 no trecho da Estrada Parque, apontadas como sonho dos moradores de toda a a região.

Ele lembrou ainda dos recursos e apoio estadual na infraestrutura, com obras de saneamento, recapeamento, cedência de maquinário para recuperação de estradas e diversas outras. “Quero agradecer por essa união política que foi construída em Aquidauana pelas mãos do governador”, afirmou.

Participaram também da assinatura do convênio o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel; a vice-prefeita de Aquidauana, Selma Suleiman; o presidente da Assembleia Legislativa, Júnior Mochi, e os deputados Mara Caseiro, Herculano Borges, Felipe Orro, Maurício Picarelli, Márcio Fernandes, Beto Pereira, Rinaldo Modesto, Enelvo Felini; além do presidente da Câmara e vereadores de Aquidauana. Veja mais fotos.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro