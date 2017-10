As vantagens de praticar crossfit

O crossfit é uma prática que vem se tornando febre entre aqueles que procuram uma vida mais saudável com a realização de exercícios. - Divulgação

O crossfit é uma prática que vem se tornando febre entre aqueles que procuram uma vida mais saudável com a realização de exercícios. Baseada em movimentos funcionais, a modalidade treina 10 capacidades físicas, proporcionando um aumento no condicionamento físico, e proporciona a adaptação fisiológica de qualquer um que realiza a atividade, independente da idade ou nível físico. O esporte, inclusive, pode ser praticado por grávidas, idosos e crianças, desde que acompanhados por profissionais qualificados.

Segundo o coach Fernando Fontelles, do Vikings Crossfit, o treino é realizado pelo corpo e não por máquinas. Os movimentos funcionais, baseados naqueles similares aos realizados no cotidiano, como agachamento e levantamento de peso, são feitos em alta intensidade com sequências que duram de 5 a 20 minutos. “Também utilizamos técnicas e equipamentos específicos, como barras olímpicas, pesos livres, caixas, pneus, bolas, cordas, argolas, elásticos, entre outros, aqui a maquina é o corpo humando”, explica Fernando, que é treinador de crossfit Level 2, com certificado em levantamento de peso olímpico nível 2.

A rotina nas aulas estimula entre os alunos uma competição saudável e a diversão no esporte além de trazer diversos benefícios físicos para eles: aumenta a força, a resistência muscular, a flexibilidade, o equilíbrio, a energia, previne lesões, reduz medidas e o percentual de gordura, melhora a capacidade cardiovascular e respiratória. “Tudo isso está aliado aos ganhos na saúde mental, com a redução do stress e aumento da autoconfiança”, afirma Fontelles.

Benefícios gerais:

- Resistência cardiovascular

- Resistência e potência muscular

- Aumento do gasto calórico

- Força

- Agilidade

- Flexibilidade

- Equilíbrio

- Coordenação

- Velocidade

- Prevenção de lesões

- Redução de stress

- Sensação de bem estar e superação