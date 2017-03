'As pessoas correm de mim', diz Bruno ao ser apresentado como reforço do Boa

O goleiro Bruno foi oficialmente apresentado na manhã desta terça-feira como novo reforço do Boa, em Varginha (MG). Condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da amante Eliza Samudio, ele deixou a cadeia há menos de um mês e agradeceu a oportunidade dada pelo clube mineiro.

"Eu venho me preparando há alguns anos. As pessoas correm de mim pelo o que aconteceu no passado. O Boa está abrindo as portas. Estou muito feliz, motivado. Deus está abrindo as portas para a gente. Tenho certeza que é Deus", disse o goleiro.

Bruno também prometeu empenho e dedicação aos treinos neste seu retorno ao futebol profissional. "A primeira coisa a fazer é me preparar para jogar. Deus vai guiar meus passos. Enfim, tenho de acreditar em mim mesmo", afirmou.

O goleiro não respondeu a várias perguntas feitas pelos jornalistas durante a entrevista coletiva que concedeu ao lado do presidente do Boa, Rone Moraes. Ele não quis, por exemplo, responder se merecia uma nova chance.

Segundo Bruno, a sua esposa foi a maior incentivadora para que ele não desistisse da carreira de atleta. "Pessoas, como minha esposa, não aceitavam de forma alguma que eu encerrasse a carreira. Ela foi quem mais me motivou", disse.

Desde o anúncio da contratação de Bruno, o Boa perdeu cinco patrocinadores. Nesta terça-feira, no entanto, ele concedeu entrevista com o uniforme que estavam as marcas dos antigos parceiros do clube. Depois da entrevista, Bruno foi para o CT do clube, onde fez exames médicos e treino físico.

