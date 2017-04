Artilheiro do Paris Saint-Germain, Cavani renova contrato até junho de 2020

Com a exata média de 1 gol por jogo nesta temporada - 44 gols em 44 partidas - e vivendo uma de suas melhores fases na carreira, o centroavante uruguaio Edinson Cavani acertou nesta terça-feira a renovação de seu contrato com o Paris Saint-Germain por mais dois anos. O seu atual vínculo termina no ano que vem e agora ele foi estendido até junho de 2020.

Em um comunicado divulgado pelo clube francês em seu site oficial, o jogador fala de sua vontade de permanecer em Paris nos próximos anos. "É com muita alegria que estendo o meu compromisso com o Paris Saint-Germain. Sempre foi clara que a minha prioridade era continuar a fazer história com o PSG", afirmou Cavani, contratado junto ao Napoli em 2013 por 64,5 milhões de euros.

Em sua quarta temporada na França, Cavani já é um dos maiores artilheiros da história do Paris Saint-Germain. O uruguaio já marcou 125 gols (20 apenas na Liga dos Campeões da Europa) em 192 partidas oficiais e fica atrás do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, que se transferiu no ano passado para o Manchester United e deixou a marca de 156 gols em 180 jogos.

Com relação a títulos, Cavani já conquistou 11 na França. Entre eles são três do Campeonato Francês, dois da Copa da França e quatro da Copa da Liga Francesa. Nesta temporada, já ganhou um (Copa da Liga Francesa) e está atrás de outros dois - é semifinalista na Copa da França e está em segundo lugar, atrás do Monaco, no Campeonato Francês.

"Sua renovação tem um significado muito importante, em um momento em que o Paris Saint-Germain quer, com paciência e trabalho, mostrar a todos a sua determinação de encarar o futuro com uma ambição cada vez maior. (Cavani) É simplesmente o melhor atacante do mundo. Está fazendo história no clube com seus gols, sua determinação e seu constante desejo de ganhar", disse Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube francês.

