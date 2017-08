Arsenal vira sobre Leicester no fim e vence jogo de 7 gols na abertura do Inglês

No que depender da primeira partida, o torcedor pode esperar um grande Campeonato Inglês na temporada 2017/2018. Inaugurando o novo horário de sexta-feira à noite na competição, Arsenal e Leicester fizeram um confronto extremamente movimentado no Emirates Stadium, repleto de possibilidades e viradas no placar. Melhor para o time londrino, que estreou com uma suada vitória por 4 a 3 sobre o campeão de 2015/2016.

O Arsenal contou com o gol relâmpago do reforço Lacazette, logo em seu primeiro toque na bola no Campeonato Inglês para sair na frente, mas viu Okazaki e Jamie Vardy virarem para o Leicester. Welbeck empatou novamente, mas Vardy, inspirado, tornou a deixar os visitantes em vantagem. Quando o resultado parecia definido, Ramsey e Giroud marcaram nos minutos finais e definiram a emocionante vitória do Arsenal.

Além do resultado e de sair em vantagem na competição, o Arsenal pôde comemorar a manutenção do tabu diante do Leicester, para quem não perde no Campeonato Inglês desde a temporada 1994/1995. No sábado da próxima semana, o time londrino volta a campo para encarar o Stoke City, fora de casa. Já o Leicester visita o Manchester United, no mesmo dia, pela segunda rodada.

O JOGO - Não demorou para que os donos da casa saíssem na frente. Com apenas um minuto e meio no cronômetro, e em seu primeiro toque na bola em uma partida do Campeonato Inglês na carreira, Lacazette deixou sua marca. Após cruzamento de Elneny, o francês desviou de cabeça no canto direito de Schmeichel, que não alcançou.

Mas com a mesma velocidade que abriu o placar, o Arsenal se descuidou na defesa e sofreu o empate logo aos quatro minutos. Após escanteio curto, Albrighton cruzou da esquerda, forte. Maguire impediu que a bola saísse e tocou para o meio, onde Okazaki finalizou de cabeça para a rede.

O duelo seguiu extremamente movimentado, com o Arsenal em cima do adversário e buscando a liderança do placar mais uma vez. Oxlade-Chamberlain teve boas oportunidades em dois lances seguidos, mas a falta de pontaria e o inspirado Schmeichel impediram o gol.

O goleiro ainda salvaria o Leicester novamente aos 26, quando Kolasinac apareceu livre na área e encheu o pé. Mas o castigo ao Arsenal sairia dois minutos mais tarde. Após saída errada de Elneny e Xhaka, Albrighton aproveitou e avançou pela esquerda antes de cruzar no pé de Vardy, que finalizou para a rede.

Okazaki quase fez o terceiro logo na sequência, quando o Arsenal parecia abalado pelo gol. Mas desta vez, foi o Leicester que sofreu o castigo pelo gol perdido. Aos 47 minutos, Lacazette recebeu de Özil, tentou o giro e foi travado. Kolasinac, em posição duvidosa, aproveitou e só rolou para deixar Welbeck sem goleiro para marcar.

Como no primeiro tempo, as duas equipes voltaram embaladas para o segundo, em busca da vitória. Ambas já haviam perdido oportunidades quando o Leicester voltou à liderança. Aos 10 minutos, Mahrez cobrou escanteio da direita, Vardy subiu muito na linha da pequena área e desviou para a rede.

O jogo, então, se tornou um ataque contra defesa, com o Arsenal pressionando e desperdiçando chances, e o Leicester fechado, buscando os contra-ataques. Lacazette, Welbeck, Oxlade-Chamberlain, Xhaka e Ramsey acumularam chances perdidas e consagraram Schmeichel. E quando o time londrino parecia já aceitar a derrota, veio a virada.

Aos 37 minutos, Xhaka aproveitou sobra na intermediária e colocou a bola na área. A defesa do Leicester parou e Ramsey apareceu livre para dominar e bater cruzado. Somente dois minutos depois, Özil cobrou escanteio da direita, Giroud subiu de cabeça e finalizou firme. A bola ainda tocou no travessão e pingou dentro do gol, fazendo explodir as arquibancadas e selando o resultado.

