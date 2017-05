Arsenal vence, passa o Manchester United e segue na briga pela Liga dos Campeões

O Arsenal deu mais um passo em busca da classificação para a próxima Liga dos Campeões nesta quarta-feira. Mesmo fora de casa, a equipe londrina passou pelo Southampton sem sustos, ao vencer por 2 a 0, pelo Campeonato Inglês, com gols de Alexis Sánchez e Giroud já no segundo tempo.

O resultado levou o Arsenal a 66 pontos, ultrapassando o rival Manchester United, que tem 65, na quinta colocação e se aproximando do Manchester City, quarto, com 69, que hoje ficaria com a última vaga do Inglês para a Liga dos Campeões. O Southampton, por sua vez, ocupa o décimo lugar, com 42 pontos, e não tem mais pretensões na competição.

Com o triunfo, o Arsenal também deu mais um passo para evitar um vexame, que poderia selar o fim da passagem de Arsène Wenger pelo clube. Pressionado, o técnico ainda corre o risco de deixar o time londrino de fora da Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 1997/1998.

Vindo de vitória justamente sobre o Manchester United, o Arsenal começou melhor nesta quarta-feira, mas sem criar muitas oportunidades. E em uma rápida saída para o ataque, quase que o Southampton surpreende o rival. Aos 31 minutos, Tadic recebeu ótimo passe de Bertrand e dividiu. A sobra ficou com Gabbiadini, que bateu firme e exigiu boa defesa de Cech.

O confronto seguiu desta forma até o intervalo, com o Arsenal superior e mantendo a posse, mas o Southampton mais perigoso nos poucos ataques que conseguia. Aos 42, Redmond tentou de longe e fez Cech trabalhar novamente.

O segundo tempo começou igual, mas em sua primeira grande oportunidade, o Arsenal abriu o placar. Aos 14 minutos, Özil recebeu próximo a área e deu ótimo passe para Alexis Sánchez, que mostrou sua qualidade ao cortar o marcador e bater firme, na saída do goleiro.

O gol deixou o duelo mais aberto, e Xhaka quase marcou o segundo sete minutos depois, quando arriscou de fora e parou em boa defesa de Forster. A resposta do Southampton veio somente três minutos depois. Bertrand cruzou da esquerda para Ward-Prowse, que cabeceou por cima.

O time da casa partiu para cima em busca do empate, mas parava na boa marcação do Arsenal. O castigo veio já aos 38 minutos. Sánchez teve espaço pela esquerda e cruzou para a área. Ramsey ajeitou para o meio e Giroud apareceu livre para cabecear para a rede e selar o placar.

