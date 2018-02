Arsenal vence fácil na Suécia e encaminha vaga às oitavas da Liga Europa

Aos 12 minutos, Mkhitaryan finalizou para o gol praticamente vazio e a defesa salvou em cima da linha - Foto: Yahoo Esportes

O Arsenal não teve trabalho para confirmar o favoritismo e passar pelo Östersunds nesta quinta-feira. Mesmo atuando na Suécia, na casa do rival, o time inglês impôs sua maior qualidade técnica e venceu por 3 a 0, encaminhando a vaga às oitavas de final da Liga Europa.

Com o resultado pelo jogo de ida da fase eliminatória do torneio, o Arsenal pode até perder por dois gols de diferença em casa, na próxima quinta-feira, que ficará com a vaga. O resultado ainda serviu para recuperar a equipe após a derrota no clássico do fim de semana passado para o Tottenham, por 1 a 0.

O Arsenal contou com a fragilidade do Östersunds para encaminhar o triunfo nesta quinta-feira. Aos 12 minutos, Mkhitaryan finalizou para o gol praticamente vazio e a defesa salvou em cima da linha. Mas, na sequência, Elneny tentou e o goleiro Keita soltou nos pés de Monreal, que só empurrou para a rede.

Não demorou para outro erro defensivo do Östersunds ceder um gol a Arsenal. Aos 23, a defesa não conseguiu afastar o perigo e entregou no pé de Mkhitaryan, que dominou e cruzou da direita. Sotirios Papagiannopoulos tentou afastar, mas jogou contra a própria meta.

Com o triunfo encaminhado, o Arsenal diminuiu o ritmo. Mesmo assim, chegou ao terceiro gol na fase final. Em rápida arrancada pela esquerda, Mkhitaryan deu ótimo passe para Özil, que dominou e bateu sob o goleiro. Já nos acréscimos, Bellerín cometeu pênalti e deu chance ao Östersunds, mas Pettersson parou em Ospina.

BALOTELLI BRILHA, MAS NICE PERDE - Ainda nesta quinta-feira, Mario Balotelli fez sua parte na França e marcou duas vezes, mas viu o Nice vacilar e ceder a virada ao Lokomotiv, por 3 a 2. O resultado complicou o time francês, que precisará vencer na volta, na Rússia, por dois gols de diferença ou por um desde que o placar seja superior a 3 a 2.

Balotelli abriu o placar nesta quinta logo aos três minutos, após ótima jogada e assistência de Allan Saint-Maximin. De pênalti, ele ampliou logo depois. Mas o português Manoel Fernandes também estava em dia inspirado e deixaria sua marca três vezes para selar a virada.

OUTROS RESULTADOS - Quem também conseguiu encaminhar a vaga fora de casa foi o Athletic Bilbao, que fez 3 a 1 no Spartak Moscou, na Rússia. Outro espanhol, a Real Sociedad recebeu o Red Bull Salzburg e ficou no empate por 2 a 2, deixando o duelo aberto para o confronto na Áustria.