Arsenal sofre, mas arranca empate no fim contra o Southampton

Em mais uma atuação irregular nesta temporada, o Arsenal sofreu para empatar com o Southampton por 1 a 1, neste domingo, fora de casa. O time anfitrião saiu na frente, esteve perto de marcar o segundo gol, mas viu a equipe londrina arrancar o empate nos minutos finais do duelo válido pelo Campeonato Inglês.

O empate manteve o time de Arsène Wenger longe dos primeiros colocados da tabela. Com 29 pontos, o Arsenal ocupa o quinto lugar. Tem a mesma pontuação do Liverpool, quarto colocado, mas o rival ainda jogará neste domingo, contra o Everton, em casa. A liderança segue com o Manchester City, com 43 pontos, antes do clássico com o Manchester United (35), também neste domingo. Já o Southampton é o 10º colocado, com 18.

A igualdade diante do Southampton teve sabor de vitória para o Arsenal. Isso porque o time da casa abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, quando Charlie Austin bateu na saída do goleiro Petr Cech.

Daí em diante, o Southampton se fechou na defesa e passou a atuar no contra-ataque. E, assim, levou perigo seguidas vezes. Acertou a trave em dois momentos e parou em boas defesas de Cech.

No segundo tempo, a pressão do Arsenal aumentou, com mais de 80% de posse de bola. Mas, novamente, o Southampton era quem criava as melhores chances, todas em jogadas de velocidade. Numa delas, carimbou o travessão.

O jogo se encaminhava para o triunfo dos donos da casa quando Alexis Sánchez cruzou da esquerda e Giroud subiu entre os zagueiros para cabecear para as redes, aos 42 minutos do segundo tempo. O lance acabou definindo a igualdade no placar.