Arsenal perde mais uma no Inglês e Wenger sofre pressão da torcida

Em um momentos mais tensos da longa passagem de Arsène Wenger pelo Arsenal, o time de Londres voltou a perder neste sábado e viu a torcida elevar a pressão pela queda do treinador. Fora de casa, o Arsenal foi batido pelo West Bromwich por 3 a 1, afastando-se mais da vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

No Inglês, foi a quarta derrota nos últimos cinco jogos do Arsenal, que estacionou no 5º lugar da tabela, posição que dá vaga somente na Liga Europa. Com 50 pontos, está cinco atrás do Liverpool, quarto colocado. A liderança pertence ao Chelsea, virtual campeão, como 66 pontos.

Antes e durante a partida, Wenger foi motivo de críticas e cartazes da torcida pedindo sua demissão. Curiosamente, dois aviões exibindo faixas sobrevoaram o estádio do West Bromwich neste sábado. Um deles pedia a saída do treinador. Outra apoiava sua permanência no cargo que ocupa desde 1996.

Com a bola rolando, o Arsenal não escondeu suas dificuldades. A começar pelo gol sofrido logo aos seis minutos, com Dawson, após saída erra do goleiro Cech. Alexis Sánchez buscou o empate para os visitantes aos 15 minutos, trazendo maior tranquilidade ao banco de reservas da equipe.

Mas, no segundo tempo, o West Bromwich voltou melhor para o jogo. O Arsenal, por sua vez, perdeu Sánchez, com dores - já entrara sem Özil, também lesionado. E os donos da casa marcaram mais duas vezes. Aos 11, Hal Robson-Kanu colocou os anfitriões novamente na frente. E, aos 30, Dawson anotou seu segundo gol, sacramentando a vitória do West Bromwich, que ocupa o oitavo lugar da tabela, com 43 pontos.

