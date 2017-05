Arsenal goleia fora no Inglês e embola briga por vaga na Liga dos Campeões

O Arsenal embolou de vez a briga por uma vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões. Neste sábado, o time londrino goleou o Stoke City por 4 a 1, fora de casa, e colou no Liverpool e no Manchester City, na disputa pelo terceiro lugar do Campeonato Inglês.

O time de Arsène Wenger segue na quinta colocação da tabela, mas agora exibe 69 pontos, apenas um atrás do Liverpool e três abaixo do Manchester City, que venceu o Leicester City neste sábado. O Liverpool, com uma partida a mais que os dois rivais, ainda jogará nesta rodada, contra o West Ham, no domingo.

No Inglês, somente os três primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Liga dos Campeões (o campeão Chelsea, com 87, está assegurado, e o Tottenham, com 77, tem lugar praticamente garantido). O quarto colocado precisa disputar uma fase preliminar na competição europeia.

Neste sábado, o Arsenal foi liderado por Giroud e Alexis Sánchez. Juntos, marcaram três dos quatro gols do time e o chileno ainda acertou linda assistência. O atacante francês abriu a contagem aos 42 minutos de jogo, ao completar cruzamento rasteiro para as redes.

Na segunda etapa, Sánchez acertou a assistência para Özil só bater na saída do goleiro, aos 10 minutos. Na sequência, o Stoke descontou com um gol de Peter Crouch. O atacante acabara de entrar em campo e, ao tentar cabecear para as redes, usou a mão para anotar o único gol dos anfitriões no jogo. A arbitragem não percebeu a irregularidade.

Mas o gol não preocupou o Arsenal. Dez minutos depois, o próprio Alexis Sánchez deixou sua marca ao investir pelo meio, entrar na área e bater rasteiro. A bola desviou na zaga e morreu no fundo das redes. E, aos 35, os visitantes selaram o placar com outro gol de Giroud, completamento cruzamento rasteiro na pequena área.

Pela mesma rodada, dois dos times já rebaixados voltaram a sofrer derrotas. O Middlesbrough caiu diante do Southampton por 2 a 1, em casa, enquanto o lanterna Sunderland foi batido pelo Swansea City por 2 a 0. Já o Bournemouth superou o Burnley por 2 a 1.

