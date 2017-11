Arsenal empata e se classifica na Liga Europa; Lazio vence no fim e também avança

O Arsenal empatou sem gols com o Estrela Vermelha nesta quinta-feira, em Londres, e garantiu vaga na próxima fase da Liga Europa. Apesar de não fazer uma grande partida, o time inglês se manteve na liderança do Grupo H com 10 pontos, após quatro jogos disputados.

O Estrela Vermelha ocupa a segunda colocação com cinco pontos, um à frente do BATE Borisov, que está em terceiro, com quatro. A equipe bielo-russa se complicou na chave ao perder para o Colônia por 5 a 2, fora de casa.

O resultado levou o time alemão aos três pontos, mas na última colocação. A próxima rodada deve encaminhar a vaga no Grupo H. No próximo dia 23, o BATE Borisov receberá o Estrela Vermelha e o Colônia jogará em casa contra o Arsenal.

Como haverá um confronto direto entre o segundo e o terceiro colocado, somente um dos dois conseguiria atingir a pontuação do Arsenal. O time inglês avançou, mas não convenceu os seus torcedores.

Nesta quinta-feira, a equipe criou chances de gol e teve até um lance em que Wilshere tirou do goleiro, mas o zagueiro Le Tallec salvou em cima da linha. No entanto, também deu espaço para o adversário e só não saiu de campo derrotado porque o centroavante Boakye perdeu algumas chances frente a frente com o goleiro. O Estrela Vermelha ainda acertou uma bola no travessão.

LAZIO TAMBÉM AVANÇA - A Lazio contou com um gol contra de Maxime Le Marchand nos acréscimos da partida, venceu o Nice por 1 a 0, em casa, e garantiu a classificação para a próxima fase da Liga Europa.

O time italiano foi a 12 pontos, na liderança do Grupo K, e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado. A equipe francesa está em segundo, com seis. No outro jogo da chave, o Zulte-Waregen derrotou o Vitesse por 2 a 0, fora de casa, e chegou aos quatro pontos, em terceiro lugar na tabela de classificação. Os anfitriões estão na lanterna, com um.

No Grupo G, o Steaua Bucareste ficou no empate por 1 a 1 com o Hapoel Beer Sheva, em casa, e também garantiu classificação. O resultado levou a equipe romena aos 10 pontos, na liderança da chave. O Hapoel está em terceiro, com quatro.

A segunda colocação pertence ao Viktoria Plzen, que goleou o Lugano por 4 a 1, em casa, e foi a seis pontos na tabela de classificação. O adversário está na lanterna, com apenas um.

Pelo Grupo I, o zagueiro Evra perdeu a cabeça durante o aquecimento do Olympique de Marselha no duelo desta quinta-feira e deu um chute no peito de um torcedor de sua própria equipe que estava atrás do gol. O árbitro expulsou o jogador antes mesmo de ele colocar o uniforme de jogo. O Olympique entrou em campo com 11, mas mesmo assim perdeu para o Vitória de Guimarães por 1 a 0, fora de casa.

No outro duelo da chave, o Red Bull Salzburg ficou no empate sem gols, em casa, com o Konyaspor. Os resultados mantiveram o time austríaco na liderança, com oito pontos. O Olympique está na segunda colocação, com seis. O Vitória de Guimarães é o terceiro com os mesmos quatro pontos do Konyaspor.

OUTROS JOGOS - Pelo Grupo J, o Athletic Bilbao e o Hertha Berlin reagiram na chave e venceram os seus respectivos jogos nesta quinta-feira. A equipe espanhola derrotou o Oestersunds por 1 a 0, graças a um gol de Aritz Aduriz. O time alemão bateu o Zorya por 2 a 0, com dois gols de Davie Selke.

Os resultados mantiveram o Oestersunds na liderança, com sete pontos. O Zorya aparece em segundo com seis. O Athletic Bilbao é o terceiro com cinco e o Hertha Berlin está em quarto, com quatro.

No Grupo L, a Real Sociedad derrotou o Vardar Skopje por 3 a 0, em casa, e ficou mais próximo de avançar para a próxima fase. Juanmi, Alberto De la Bella e Jon Bautista marcaram os gols da vitória.

Na outra partida da chave, o Zenit St.Petersburg ficou no empate por 1 a 1 com o Rosenborg, fora de casa. Os resultados mantiveram os russos na ponta com 10 pontos, mas agora com a Real Sociedad na cola, com nove. O Rosenborg é o terceiro com quatro e o Vardar Skopje ainda não pontuou.