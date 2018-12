Arsenal empata com o Brighton e poderá fechar 1º turno do Inglês atrás do Chelsea

No penúltimo jogo desta quarta-feira pelo "Boxing Day" do Campeonato Inglês, o Arsenal não conseguiu passar de um empate por 1 a 1 com o Brighton, fora de casa, e assim corre o risco de fechar o primeiro turno da competição atrás do rival Chelsea, que encerrará o dia de nove confrontos do torneio diante do Watford, também atuando como visitante, a partir das 17h30 (de Brasília).

Com o resultado, o Arsenal ficou com 38 pontos na quarta posição, enquanto o Chelsea está com 37 no quinto lugar. Para completar, a equipe comandada por Unai Emery desperdiçou uma boa oportunidade de se aproximar um pouco mais do Manchester City, terceiro colocado, com 44 pontos, que horas mais cedo foi derrotado por 2 a 1 pelo Leicester. Já o Brighton é apenas o 13º colocado, com 22 pontos.

No duelo desta quarta-feira em Brighton, o artilheiro gabonês Pierre-Emerick Aubameyang abriu o placar para os visitantes já aos 7 minutos. O francês Alexandre Lacazette roubou uma bola pelo lado direito da grande área adversária, fez uma bela jogada individual ao se livrar de vários marcadores e acionou Aubameyang, que ficou cara a cara com o goleiro Mathew Ryan para balançar as redes.

Porém, ainda na primeira etapa, aos 35 minutos, o atacante holandês Jürgen Locadia deixou tudo igual para os donos da casa. Após lançamento, a zaga do Arsenal não conseguiu fazer o corte e a bola sobrou limpa na cara do gol para Locadia, que recebeu em velocidade, passou pelo goleiro Bernd Leno e só empurrou para o gol vazio.

No segundo tempo, empurrado pela sua torcida, o Brighton pressionou o Arsenal, que sofreu para segurar o empate e também teve grande dificuldade para criar jogadas ofensivas para conquistar a vitória. Isolado no ataque, Aubameyang praticamente não apareceu no segundo tempo, no qual Emery ainda sacou Özil, Lacazette e Koscielny para as respectivas entradas de Iwobi, Ramsey e Maitland-Niles. Porém, as modificações não surtiram o efeito desejado.

Após este empate, o Arsenal fechará o seu ano com uma grande pedreira pela frente. A equipe vai enfrentar o líder Liverpool, fora de casa, neste sábado, pela abertura do segundo turno do Inglês. No mesmo dia, o Brighton encara o Everton, novamente em seus domínios.