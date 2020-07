Arsenal empata com Leicester e ajuda Chelsea a assumir o terceiro lugar no Inglês

O Arsenal empatou com o Leicester, por 1 a 1, nesta terça-feira, em Londres, na abertura da 34.ª rodada do Campeonato Inglês, e ajudou o rival Chelsea, que derrotou o Crystal Palace, por 3 a 2, a assumir o terceiro lugar.

Com a vitória, o Chelsea chegou aos 60 pontos, um a mais que o Leicester. Os dois times só estão atrás na classificação do líder Liverpool (89) e do Manchester City (66), que ainda jogam na rodada. Com 50 pontos, o Arsenal é o sétimo e ainda sonha com uma vaga nas copas europeias, enquanto o Crystal Palace é o 14.º, com 42 pontos. Restam quatro rodadas.

O Chelsea começou a partida em alta velocidade e foi acumulando boas oportunidades. Logo aos seis minutos, após bela jogada do brasileiro Willian pela ponta-direita, o francês Giroud abriu o placar. Aos 27, após nova assistência de Willian, o norte-americano Pulisic acertou um belo chute para fazer o segundo gol.

O Crystal Palace, em uma de suas poucas investidas ao ataque, diminuiu a desvantagem com uma bomba de Zaha, aos 34 minutos, que acertou o ângulo superior esquerdo do goleiro Arrizabalaga, que pulou apenas para sair na foto.

No segundo tempo, aos 26 minutos, após rápida jogada pelo meio, Abraham fez o terceiro gol da equipe londrina. Na saída de bola, aos 27, Van Aanholt fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Benteke, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.

O final do jogo foi dramático para o Chelsea, que sofreu forte pressão do Crystal Palace e por pouco não levou o empate. Duas chances foram criadas e uma delas acertou a trave.

Já no Emirates Stadium, o Arsenal perdeu a chance de obter um grande resultado, pois dominou a maior parte da partida e desperdiçou várias chances de gol. Saka, um dos melhores em campo, fez grande jogada para o gol de Aubameyang, aos 21 minutos de jogo.

Depois de cansar de perder gols, o Arsenal sentiu o ritmo nos minutos finais e o Leicester aproveitou para empatar com Vardy e quase virou o placar.

No outro jogo desta terça-feira, o Watford (17.º colocado, com 31 pontos) venceu o lanterna Norwich (20.º, com 21 pontos) por 2 a 1.