Arsenal empata com gol sofrido nos acréscimos e perde os 100% na Liga Europa

Com um time alternativo em campo, o Arsenal esteve perto nesta quarta-feira de se manter com 100% de aproveitamento na Liga Europa. Na cidade de Guimarães, em Portugal, o time inglês derrotava o Vitória de Guimarães por 1 a 0 até os 46 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate que tirou a possibilidade de manter a campanha perfeita no Grupo F da competição continental após quatro rodadas.

Com o 1 a 1 fora de casa, o Arsenal chegou aos 10 pontos e está muito perto da classificação à segunda fase eliminatória. O clube de Londres lidera a chave e não poderá ser ultrapassado pelo Eintracht Frankfurt, que tem seis e joga nesta quinta-feira contra o Standard Liège, na Bélgica. Caso o time belga, que soma três pontos, seja derrotado, a vaga dos ingleses estará assegurada matematicamente.

Na ponta de baixo da tabela de classificação do grupo, o Vitória de Guimarães fez muita festa com o empate no final, pois conseguiu o primeiro ponto na Liga Europa. Para avançar de fase, no entanto, precisará fazer muito mais nas duas últimas rodadas. Terá de vencer Eintracht Frankfurt e Standard Liège e torcer para o Arsenal bater os dois rivais.

Em campo, o jogo foi de baixo nível técnico, muito por conta do time alternativo do Arsenal e do gramado castigado pela chuva na cidade portuguesa. No primeiro tempo, o lance de maior perigo foi um chute do brasileiro Lucas Evangelista (ex-São Paulo) na trave.

A segunda etapa também foi equilibrada, com poucas oportunidades claras. O placar só foi aberto aos 35 minutos, quando Nicolas Pépé cobrou falta pelo lado esquerdo e achou Mustafi na área. O zagueiro subiu sozinho e completou de cabeça para o fundo das redes.

No entanto, o Vitória de Guimarães chegou ao empate nos acréscimos. Marcus Edwards fez jogada pela direita, foi à linha de fundo e fez o cruzamento para Rochinha, que desviou de cabeça para o meio da área. Bruno Duarte pegou a sobra e mandou de voleio para igualar o confronto.