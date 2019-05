Arsenal derrota Valencia na Espanha e garante vaga na decisão da Liga Europa

O Arsenal está na final da Liga Europa pela primeira vez. O time inglês derrotou o Valencia, nesta quinta-feira, na Espanha, por 4 a 2, e garantiu vaga para o jogo que valerá o título, dia 29, em Baku, no Azerbaijão. No primeiro jogo, em Londres, a vitória (3 a 1) também foi do time do técnico espanhol Unai Emery, que busca a quarta taça desta competição, após três conquistas pelo Sevilla.

Apesar da vantagem conquistada no primeiro duelo das semifinais, em Londres, o Arsenal buscou determinar o ritmo de jogo desde o início. Com isso, incrivelmente, propiciou espaços para os contra-ataques do Valencia. Gonçalo Guedes e Rodrigo assustaram Cech. E o primeiro gol saiu aos 11 minutos, com Gameiro, em uma rápido contra-ataque.

Mas o estilo agressivo beneficiou a equipe inglesa, que chegou ao empate logo aos 16 minutos, com Aubameyang, que demonstrou oportunismo e poder de decisão.

Os times se revezaram no ataque e as chances não paravam de surgir. O capitão Parejo bateu falta com perigo para os espanhóis, enquanto Lacazette pegou de primeira e mandou muito perto do gol de Neto.

O começo do segundo tempo foi mais emocionante. Quando Lacazette fez o segundo gol inglês, aos quatro minutos, parecia que a vaga estava garantida, pois os espanhóis teriam de fazer três gols. O primeiro veio meu sem querer, mais uma vez, com Gameiro, aos 12 minutos.

A partir daí, o domínio passou para os espanhóis, que não conseguiam furar o bloqueio do rival. Garay mandou uma bomba de fora da área e quase virou o placar.

No ímpeto de tentar marcar, o Valencia tomou o terceiro gol, aos 23 minutos. Niles fez grande jogada pela direita e cruzou para Aubameyang bater de primeira: 3 a 2.

O Valencia sentiu o golpe, enquanto o Arsenal deixou a posse de bola para o desmotivado adversário. Sem inspiração, o time espanhol pouco produziu e só conseguiu atacar apenas por meio de chutes de longa distância, e ajudou o time inglês. Mas ainda dava tempo para mais um gol de Aubameyang, o terceiro dele e o mais bonito. Uma bomba após talentosa tabela com Mkhitaryan dentro da área.