Arsenal derrota o Watford e encerra sequência negativa no Inglês

O Arsenal derrotou o Watford por 3 a 0 neste domingo, em casa, e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Inglês. O resultado, no entanto, mantém a equipe na sexta colocação, a dez pontos de uma vaga para a Liga dos Campeões. Os visitantes estão em décimo lugar, com 36.

Após o bom resultado, o Arsenal agora se prepara para sua principal missão na temporada, a Liga Europa. Depois de vencer por 2 a 0 fora de casa o jogo de ida, o time inglês agora receberá o Milan na quinta-feira no duelo de volta.

A vitória neste domingo veio sem muita dificuldade. Mustafi abriu o marcador na etapa inicial, logo aos oito minutos de partida. O Watford contou com a presença do brasileiro Richarlison entre os titulares e não se abateu.

Na etapa inicial, travou um duelo equilibrado com o time da casa. O ex-jogador do Fluminense teve sua melhor chance de gol antes do intervalo. Ele aproveitou cruzamento e cabeceou para defesa de Petr Cech.

No segundo tempo, no entanto, o Arsenal conseguiu encaixar um contra-ataque e ampliou a vantagem. Aubameyang recebeu lançamento de Mkhitaryan, passou pelo goleiro e fez o segundo, aos 15. Dois minutos mais tarde, Dreeney desperdiçou pênalti para o Watford.

O Arsenal sacramentou a vitória aos 32, com Mkhitaryan. Desta vez, foi a vez de Aubameyang retribuir o passe e deixar o atacante armênia livre para marcar. Pelo Inglês, o Arsenal volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Leicester. O Watford, no mesmo dia, terá pela frente o Liverpool, fora de casa.